V živo: Celjani s tekmo za infarkt do točke, Olimpija se muči

Ljubljanska Olimpija v Stožicah proti severnoirskemu Larneju (21.00) igra za tretjo zmago v konferenčni ligi. Gostje so na lestvici zadnji, a so z disciplinirano obrambo v prvem polčasu onemogočili Olimpijin napad (0:0). Celjani so imeli v četrtem krogu še večji izziv, saj je na stadionu Z'dežele gostoval poljski prvak Jagiellonia, ki je imel maksimalno število točk. Celjani so odigrali izvrstno tekmo, a tudi zapravili vrsto strelov za remi 3:3.

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Četrtek, 28. november:

Zaključna žogica Olimpije za zgodovinski uspeh

Olimpija proti severnoirskemu Larneju. Foto: Aleš Fevžer Nogometaši Olimpije bi lahko v Stožicah, če bodo nadaljevali izjemen niz, saj so v tej evropski sezoni dobili vse domače tekme brez prejetega gola (Polissyjo so ugnali z 2:0, Šerif s 3:0, Rijeko kar s 5:0, LASK iz Linza pa z 2:0), tako da se mreža Matevža Vidovška sploh še ni zatresla, proslavljali zgodovinski dosežek. S tretjo zaporedno zmago v Evropi bi si na široko odprli vrata v napredovanje, v katerega se bo uvrstilo 24 najboljših udeležencev, zaradi velikega števila točk pa bi se lahko v tem primeru vmešali tudi v boj za najboljših osem mest, ki vodijo neposredno v osmino finala.

Ljubljančani so veliki favoriti proti Larneju. Ko so v Ljubljani nazadnje gostili klub iz Severne Irske, so leta 2018 nadigrali Crusaders s 5:1.

Zec za vodstvo Celja zabil že v sedmi minuti

Aljoša Matko je v prvem polčasu zapravil dve izvrstni priložnosti. Foto: Jure Banfi Celjani so tekmo odprli res izvrstno in to kronali z zadetkom kapetana Davida Zeca že v sedmi minuti. Že tri minute pozneje bi bilo lahko 1:1, a se je žoga po strelu Darka Čurlinova odbila od vratnice. Podobno kot nedavno proti Olimpiji in Betisu je znova lepo priložnost zapravil Aljoša Matko, ko se je po podaji Svita Sešlarja v 15. minuti sam znašel pred vratarjem Jagiellonie. Pet minut pozneje pa je Matko iz neposredne bližine še streljal neposredno v Slawomirja Abramowicza. Sicer odlični slovenski strelec ni zadel že na zadnjih šestih tekmah. Nov dramatičen trenutek na zanimivi tekmi v Celju je sledil v 30. minuti, ko je bil Lovro Štubljar že premagan, a je bil strel Čurlonova premalo močan in je žogo pred golovo črto odbil Klemen Nemanič. V naslednjem napadu pa vendarle izenačenje na 1:1. Nemanič je z drsečim štartom v kazenskem prostoru podrl Lamina Diaby-Fadigo in sodnik je pokazal na belo točko. Štubljar je sicer branil strel Afimica Pululuja, a je Pululu odbitek nato vendarle pospravil v mrežo. Izid polčasa s kar 18 streli proti golu je bil tako 1:1.

Štirje goli v drugem polčasu

Ivan Brnić in Svit Sešlar po avtogolu za končni izid 3:3. Foto: Jure Banfi Če ni Matko, je pa na drugi zaporedni tekmi konferenčne lige zadel branilec v vrstah Celja Juanjo Nieto. Uspelo mu je po podaji Matka, v 54. minuti za novo vodstvo domačih z 2:1. Celjani pa niso popuščali še naprej, Matko je v eni od naslednjih akcij pokušal celo z atraktivnimi škarjicami. V 69. minuti je Matko še padel v kazenskem prostoru, a se sodnika VAR nista oglasila. In ko so bili Celjani bolj razigrani, so iz protinapada udarili Poljaki. V 71. minuti je za 2:2 zadel Jesus Imaz. Štubljar se s posredovanjem ni najbolj izkazal. Kdor ne da, dobi. Po še eni zapravljeni priložnosti Matka so v 78. gostje krenili v protinapad in po lepi ekipni akciji še tretjič matirali Štubljarja. Za 3:2 je zadel Kristoffer Hansen. A nora tekma se je nadaljevala. Že v naslednjem napadu Celja se je izid znova spremenil (3:3). Streljal je Ivan Brnić, Adrian Dieguez Grande pa žogo preusmeril v lastno mrežo. Do konca se izid vendarle ni več spremenil.

Celje, ki ima štiri točke, bo v petem krogu 12. decembra gostovalo pri Pafosu na Cipru, v zadnjem krogu ligaškega dela pa bo 19. decembra doma igralo še proti valižanskim The New Saints.

Zmage za slovenke legionarje

Adam Gnezda Čerin je igral ob zmagi Panathinaikosa. Foto: Guliverimage S kom imajo opravka slovenski legionarji v vrstah udeležencev konferenčne lige? Trojec pri prvaku BiH, Borcu iz Banjaluke (Sandi Ogrinec, ki je edini igral, Gregor Bajde in Aleks Pihler), e je veselil zmage z 2:1 nad ekipo LASK iz Linza. Apoel iz Nikozije, pri katerem nosi kapetanski trak vratar Vid Belec, je z 1:0 premagal norveški Molde. Panathinaikos, pri katerem sta za nastope v Evropi prijavljena Adam Gnezda Čerin (vstopil v drugem polčasu) in Andraž Šporar (ni bil na klopi), Benjamin Verbič, ki proslavlja 31. rojstni dan, pa ne, je gosti in premagal z 1:0 HJK Helsinki.

Derbi dneva sta igrala nemški in angleški predstavnik, Heidenheim in londonski Chelsea, ki je v zadnjem nastopu kar z 8:0 ponižal armenski Noah. Londončani o zmagali z 2:0.

