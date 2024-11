Še naprej milijonski zaslužki: to je prvih sto avtotrgovcev v Sloveniji

Foto: Shutterstock Avtomobilski posel je vsaj v lanskem letu v Sloveniji nadaljeval svojo pozitivno rast. Čeprav so prihodki iz prodaje v povprečju upadli ali kvečjemu stagnirali, so predvsem največji trgovci z avtomobili – večinoma gre za uvoznike posameznih znamk – svoje dobičke v primerjavi z letom 2022 povečali.

Deset največjih avtomobilskih trgovcev je imelo v povprečju lani 240 tisoč evrov prometa in povprečno 8,2 milijona evrov dobička, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Če ta pogled razširimo na prvo stoterico, se povprečni promet zniža na 45 milijonov evrov, povprečni dobiček pa na 1,2 milijona evrov.

V Sloveniji je glede na poslovno bazo Bizi.si registriranih več kot 1.500 trgovcev z novimi ali rabljenimi avtomobili. Od tega jih je slaba tretjina (412) dosegla vsaj milijon evrov prometa, mejo sto tisoč evrov prometa pa je doseglo 883 trgovcev.

Dva prek meje pol milijarde evrov prometa

Dva največja avtomobilska trgovca ostajata Porsche Slovenija (koncern Volkswagen) in GA Adriatic (Renault, Nissan, Dacia). Oba sta edina presegla pol milijarde evrov prometa, po zaslužku pa je izstopal Porsche Slovenija s 25 milijoni evrov dobička. To je skoraj dva milijona evrov več kot leto prej in dodatnih 10 milijonov evrov na dobiček iz leta 2020.

Po prometu so na vrhu še Porsche Inter Auto, Toyota Adria, Emil Frey Autocenter, Star Import (Mercedes), P Automobil Import (Peugeot), BMW Slovenija, Avto Triglav (Fiat, Alfa Romeo) in KMAG (Kia). Vse to kaže na konsolidacijo trga v rokah največjih trgovcev, to so Porsche Slovenija, GA Adriatic in skupina Emil Frey, ki imajo posledično tudi veliko moč pri združenju slovenskih avtomobilskih trgovcev.

Skupno je imelo 21 trgovcev več kot milijon evrov dobička, le Porsche Slovenija in Toyota Adria pa sta presegla mejo deset milijonov dobička.

Na robu stoterice tudi prva samostojna podjetnika

Na robu prve stoterice sta tudi dva najuspešnejša podjetnika, ki dejavnosti nimata registrirane kot družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), temveč sta samostojna podjetnika. V primeru Eda Jagodiča iz Podplate gre za Fordovega prodajalca oziroma nosilca podjetja Avtoedo, Gregor Pajek iz Velikega Gabra pa se ukvarja s prodajo rabljenih avtomobilov.

Sto največjih avtotrgovcev v Sloveniji po dobičku v 2023:

promet 2023 (EUR) dobiček 2023 (EUR) PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O. 555,969,477 25,087,975 GA ADRIATIC D.O.O. 536,378,000 9,614,000 PORSCHE INTER AUTO D.O.O. 322,818,858 6,766,180 TOYOTA ADRIA D.O.O. 305,631,100 19,883,972 EMIL FREY AVTOCENTER D.O.O. 165,683,270 292,184 STAR IMPORT, D.O.O. 116,490,001 4,525,863 P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. 106,957,008 5,205,799 BMW SLOVENIA, D.O.O. 104,712,002 1,365,910 AVTO TRIGLAV D.O.O., LJUBLJANA 97,112,568 5,673,380 KMAG D.O.O. 92,129,485 3,990,327 SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D.O.O. 90,431,726 2,774,685 AUTOCOMMERCE, D.O.O. 87,332,208 3,518,967 C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. 87,076,432 4,102,483 PRESKOK D.O.O. 83,390,021 3,524,899 AVTOTEHNA VIS, D.O.O. 68,820,731 1,945,807 TESLA ENERGY D.O.O. 66,589,286 851,763 AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O. KRANJ 59,842,919 445,636 MAXX AUTO D.O.O. 59,719,683 289,756 A2S D.O.O. 56,981,914 643,567 AVTO AKTIV SLO D.O.O. 54,753,820 188,302 HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. LJUBLJANA 53,685,486 2,276,625 SELMAR, D.O.O. 52,319,800 2,962,068 AVTOHIŠA MALGAJ, D.O.O. 50,812,959 -354,689 WALLISMOTOR LJUBLJANA D.O.O. 50,672,438 182,873 SUMMIT AVTO, D.O.O. 50,666,432 11,340 TPV AVTO D.O.O. 48,964,810 510,265 VCAG D.O.O. 47,170,571 3,218,789 AVTOPLUS D.O.O. KOPER 47,169,761 608,241 AVTOHIŠA REAL, D.O.O. 46,604,427 64,570 AUTODELTA D.O.O. 37,002,325 90,013 AC KONDOR, D.O.O., LJUBLJANA 35,313,810 657,777 AVTOTEHNIKA CELJE D.O.O. 34,688,817 407,798 PAN-JAN D.O.O. 32,431,040 1,241,245 KPM MOTOR D.O.O. 31,744,230 300,622 PAA GLOBAL, D.O.O. 31,703,239 32,608 ASP D.O.O. 31,435,584 714,504 SPC ŠKERJANEC, D.O.O. 25,774,906 121,394 AC FRI-MOBIL D.O.O. 24,472,637 780,864 MIVEKS D.O.O. 22,556,449 198,954 ACE AVTO D.O.O. 22,139,661 998,604 MAKOMA, D.O.O. 21,992,202 175,256 AVTO LEV D.O.O. 20,637,034 169,677 BRAUN D.O.O. 19,600,615 123,032 AVTOMARKET REBERNIK D.O.O. 19,400,946 671,701 AVTO ŠKAFAR D.O.O. 18,787,999 1,396,078 AVTO RAJH D.O.O. 18,474,029 93,486 AVTO KOLETNIK D.O.O. 17,060,777 58,728 AVTOHIŠA VIČ, D.O.O. 16,478,313 64,296 AVTOHIŠA KLEMENČIČ D.O.O. 16,438,499 72,864 AI AVTO D.O.O. 15,831,202 123,369 AVTO JARC D.O.O. 15,700,183 4,856 FERDINAND POSEDI D.O.O. 15,578,600 182,403 TODEX D.O.O. 15,066,128 15,069 BERUS D.O.O. 14,956,276 190,205 CENTER JEREB D.O.O. 14,775,405 495,472 AC - MOBIL, D.O.O. LJUBLJANA 14,211,293 267,922 MALGAJ, D.O.O. 14,171,985 147,707 AVTO MOSTE D.O.O. 13,121,437 -81,064 A.B.C. D.O.O. 13,064,969 94,806 PSC PRAPROTNIK, D.O.O. 12,585,848 406,282 AC LOVŠE D.O.O. 12,368,477 236,753 CENTER VOZIL D.O.O. 12,006,029 111,685 GROFIN D.O.O. 11,631,947 234,401 DL GROUP D.O.O. 11,533,021 29,345 AVTOHIŠA KOLMANIČ & DOKL D.O.O. 11,429,639 17,717 RODEX D.O.O. 11,259,757 50,253 ASI D.O.O. IDRIJA 11,166,316 198,856 KORINITA AC D.O.O. 11,058,759 633,611 ADRIA PLUS, D.O.O. NOVO MESTO 10,357,494 669,665 AVTOVAL D.O.O. 10,292,449 594,705 AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA 10,161,102 28,820 AUTOCLASS D.O.O. 10,116,782 89,861 AUTOBINCK LJUBLJANA D.O.O. 10,047,015 167,163 AH FURMAN D.O.O. 9,962,655 505,612 ACP D.O.O. 9,857,785 1,741 TUBO INT D.O.O. 9,581,073 28,104 SBA D.O.O. 9,524,523 606,271 PLEŠKO CARS, D.O.O. BREZOVICA 9,377,000 88,495 B-MAT D.O.O. 9,361,238 85,713 AVTOMOBILI P.R. D.O.O. 9,306,449 70,131 CAST, D.O.O. 9,223,095 21,922 AVTO PARTNER D.O.O. 9,080,371 205,101 AC MARIBORSKA D.O.O. 9,067,462 431,238 AVTO ŠTALEKER D.O.O. 8,989,955 3,174 AVTOLINE D.O.O. 8,977,233 127,580 1A AVTO D.O.O. 8,888,544 135,773 ALPROM D.O.O. 8,700,757 85,194 RADANOVIČ BREŽICE, D.O.O. 8,653,216 44,354 AVTO CENTER CELEIA, D.O.O., CELJE 8,606,233 85,459 AVTO KONCEPT D.O.O. 8,197,398 42,179 PSC TIM D.O.O. 8,003,886 33,979 KREATIVNI NAJEMI, D.O.O. 7,962,180 506,942 AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O. 7,925,617 86,122 AVTOHIŠA MEŠKO D.O.O. 7,810,156 176,853 BIBI D.O.O. 7,674,803 39,988 AVTOHIŠA STRAŠEK D.O.O. 7,591,145 13,217 AVTOCENTER KRAŠNA D.O.O. ŠKOCJAN 7,577,297 55,201 EDO JAGODIČ, S.P. 7,512,030 76,686 VEIT TEAM D.O.O. 7,394,479 43,586 GP AVTO GREGOR PAJEK S.P. 7,327,626 42,995

vir: Bizi.si