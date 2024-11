Kako smo rešili težave s hlajenjem v hotelu na Gorenjskem?

V hladnejših mesecih se vedno radi spominjamo projektov, ki smo jih izvedli poleti. Tokrat se spominjamo hotela na Gorenjskem, ki je zaradi okvare dotrajanega hladilnega agregata praktično čez noč ostal brez hlajenja. S hitrim odzivom in lastno zalogo naprav smo poskrbeli za hitro dostavo, montažo in zagon ter hotel opremili z zanesljivim in visoko učinkovitim hladilnim agregatom Carrier 30RB 160 R32.

Foto: ENERGO PLUS, D.O.O.

Celotna dela so obsegala demontažo in odstranitev dotrajanega agregata, ekspresno dostavo, montažo in zagon novega hladilnega agregata, vključno s potrebnimi predelavami dotrajanih obstoječih hidravličnih vodov do hladilne strojnice, vključno z izolacijo in aluminijastim okrovom. V okviru montaže smo izvedli tudi zagon in parametriranje naprave, ki po novem zagotavlja zanesljivo in učinkovito hlajenje hotela z več kot 400 ležišči in konferenčnih prizorišč s skupno kapaciteto več kot 350 obiskovalcev.

Hladilni agregat skupne zmogljivosti hlajenja 160 kilovatov odlikujeta dva hladilna kroga s skupno štirimi kompresorji, ki omogočajo izjemno prilagodljivost, zanesljivost in učinkovitost v izredno kompaktni obliki. Vgrajena tovarniška dodatna oprema pa obsega hidravlični modul z visokotlačno frekvenčno vodeno obtočno črpalko, zaščito proti zmrzali, protihrupno zaščito in victaulic priključke. Naprava je serijsko opremljena z naprednim krmiljenjem, ki omogoča nadzor nad napravo prek vgrajenega zaslona na dotik in daljinski dostop do naprave z zrcaljenjem krmilnika na osebni računalnik.

