Celjani z izjemnim novim vratarjem Heiskanenom osvojili Podmežaklo

Pri HK RST-Pellet Celje so nedavno opravili menjavo v vratih, kjer je je prvega čuvaja mreže Jakoba Brandnerja zamenjal 26-letnei Aleksanteri Heiskanen in poteza se jim je obrestovala že na četrtkovem derbiju v dvorani Podmežakla, kjer so z zmago z 2:1 osvojili dvojne točke – tako v Alpski ligi kot tudi v državnem prvenstvu.

Celjani so v torek naznanili, da so se razšli z avstrijskim vratarjem Jakobom Brandnerjem, dan pozneje pa sporočili, da so sklenili sodelovanje s finskim vratarjem Aleksanterijem Heiskananenom. 26-letnik je zadnje tri sezone branil v tretji švedski ligi, v lanskem tekmovalnem obdobju je za Mjölby HC na 16 tekmah v povprečju zaustavil 92,4 odstotka strelov.

"Kar nekaj časa sem iskal ekipo na dobrem nivoju in ko so me kontaktirali iz Celja, sem bil takoj zainteresiran. Vesel sem, da bom ponovno zaigral. Moja pričakovanja so zmagati na tekmah in priti v končnico tekmovanja. Vzdušje v ekipi se zdi odlično," je v klubski izjavi dejal Heiskanen in se danes že izkazal na derbiju v Podmežakli.

Gol je sicer prejel že v tretji minuti tekme, ko je železarje v vodstvo popeljal Anže Prostor, nato pa so se prebudili gostje, za izenačenje Celja je ob igralcu več na ledu v 14. minuti poskrbel Ahmet Jakupović, zmagoviti gol pa je padel v osmi minuti druge tretjine, ko je domačega čuvaja mreže Žana Usa premagal Miha Logar. V tej tretjini so imeli železarji štiri "power playe", a jih niso izkoristili. V zadnjem delu so imeli več izključitev domači, a so zdržali. Obračun je začinil še hokejski pretep v 51. minuti, dve minuti pred koncem so Jeseničani iz vrat potegnili Usa, a izenačenja jim ni uspelo doseči.

Us je v jeseniških vratih zbral 22 obramb, novinec v celjskih Heiskanen pa kar 46!

Tekma je štela tako za Alpsko ligo kot tudi za prvi del državnega prvenstva. Jeseničani so med alpsko druščino (16 tekem, 31 točk) zdrsnili na četrto mesto, Celjani pa so po 18 tekmah pri 26 točkah, kar trenutno zadostuje za sedmo mesto.

V državnem prvenstvu so Celjani zdaj sami na vrhu z 18 točkami, 15 jih imajo Jeseničani, na tretjem mestu, ki še vodi v nadaljevanje DP pa so trenutno hokejisti Triglava (12). Olimpija, ki nastopa v ligi ICEHL, se bo priključila šele v polfinalu.

