Lazio za peto zmago, Žugljevi na Old Traffordu

V petkovem krogu Uefine evropske lige kot edini za peto zmago igra rimski Lazio (18.45). Doma gosti bolgarski Ludogorec. Derbi večera ob 21. uri igrata Tottenham in Roma, Manchester United pa gosti Bodo/Glimt, ekipo Nina Žuglja.

Pot Lazia na sam vrh evropske lige je bila sila zanimiva: na prvih treh tekmah so vselej zabili v 35. minuti, nazadnje pa gol za zmago nad Portom v 92. Rimljani so minuli konec tedna s 3:0 zmagali na domačem prvenstvu (proti Bologni), tako da imajo v vseh tekmovanjih sedem zaporednih zmag. Niz bi se za italijansko ekipo moral nadaljevati, saj bolgarska še nima zmage. Po štirih tekmah je z eno samo točko (remi s Plznom) na 34. mestu (med 36 ekipami).

V središču pozornosti so vselej tudi angleški klubi. Londonski Tottenham (devet točk na sedmem mestu), ki je v četrtem krogu doživel prvi poraz (z 2:3 proti Galatasarayu), v derbiju večera gosti Romo. Drugi rimski velikan je s petimi točkami na 20. mestu. Manchester United je šele na prejšnji tekmi dosegel prvo zmago (po treh remijih), ko je z 2:0 premagal Paok. Zdaj na Old Traffordu gosti norveški Bodo/Glimt, katerega član je Nino Žugelj. Slovenski nogometaš prave priložnosti v evropski ligi še ni dobil, saj je na prvih štirih tekmah na zelenici preživel eno samo minuto. Norveški klub ima točko več, premagal je Porto in Brago.

Pomembnejšo vlogo ima pri latvijskem RFS Žiga Lipušček. Oziroma je imel, saj bo zaradi poškodbe noge tekmo s Paolom izpustil. Na prvih treh je bil kapetan in na igrišču celotno srečanje. Dal je tudi en gol. RFS ima dve točki, Paok samo eno.

Liga Europa, ligaški del (5. krog):

Četrtek, 28. november:

Lestvica: