Do celoletne zaloge z nakupom na črni petek!

Črni petek ni samo ugoden za nakup novega hladilnika

Da se ob črnem petku izplača kupiti belo tehniko, televizijo ali računalniško opremo, je že stara novica. Ste vedeli, da lahko te posebne ugodnosti izkoristite tudi za nakup svojih najljubših prehranskih dopolnil? Vsem poznani izdelki HerBiotic, Bloat Aid, Menowell in drugi vrhunskega slovenskega podjetja Eko Škrnicl bodo vse do ponedeljka, 2. 12. 2024, na voljo v izjemno ugodnih ponudbah.

Foto: Eko Škrnicl Je tudi vas prepričal največji prodajni hit HerBiotic? Probiotični koktalj, v katerem je šest sevov (mikrobiološke kulture), ki lahko ugodno vplivajo na uravnavanje prebave in pomagajo pri "odganjanju" ženskih nadlog. Formula je obogatena z izvlečkom brusnice in D-manozo (par, ki je najboljši prijatelj naših mehurjev). Prenekatera uporabnica se bo razveselila posebne akcije NAJVEČJI PRODAJNI HITI 2+1 GRATIS!

Zakaj ne bi kupili več?

Ste že kdaj našli popoln par kavbojk, ki vam odlično pristajajo, so udobne in po vsakem pranju videti samo še boljše? In vam je bilo po nekaj mesecih nošnje žal, da ste kupili samo en par? Niste edini! Marsikdo se ravno zaradi takšnih izkušenj odloči za nakup več enakih artiklov in si na ta način zagotovi dolgo in zadovoljno uporabo.

Foto: Eko Škrnicl Zakaj ne bi uporabili enakega principa, tudi ko razmišljamo o nakupu priljubljenih in preizkušenih prehranskih dopolnil? V tej posebni ponudbi za črni petek vam Eko Škrnicl ponuja polletno in celoletno zalogo svojih najpriljubljenejših proizvodov za več kot 40 odstotkov ceneje! Akcija bo trajala do ponedeljka, 2. 12. 2024, izkoristite jo in si zagotovite svoje najljubše izdelke po izjemno ugodni ceni! EKSKLUZIVNA PONUDBA: 6-MESEČNA ALI CELOLETNA ZALOGA VEČ KOT 40 % CENEJE

Za tiste, ki bi radi preizkusili

O njih ste slišali že marsikaj, preizkusili so jih vaši prijatelji, nad njimi se navdušuje vaša mama, priporočajo jih znane Slovenke … Želeli bi jih preizkusiti tudi vi, vendar se do zdaj še niste odločili za nakup? Za vse, ki še niste preizkusili vrhunskih izdelkov Eko Škrnicl, so pripravili tudi posamezne izdelke za kar 20 odstotkov ugodneje!

Foto: Eko Škrnicl Obdarujte sebe in si izberite izdelek, ki ste si ga že dolgo želeli preizkusiti, pa se nikoli niste odločili za nakup. V akciji –20 % NA POSAMIČNA PAKIRANJA PREHRANSKIH DOPOLNIL boste našli najpriljubljenejše in najučinkovitejše izdelke.

Paketi za vsakogar

Če si želite celostnega pristopa k reševanju vaših neprijetnosti, pa so v Eko Škrniclu pripravili tudi pakete, ki naslavljajo prav te. Da bo življenje z menopavzo teklo gladko, vam lahko pomaga paket Cvetoča menopavza, ki vključuje izdelke Meno Well, Premium Shape in Fem Care. Za pomoč do lepše polti so v Eko Škrniclu pripravili paket Čista koža, vsem, ki ste se lotili preoblikovanja telesa, pa bo lahko v pomoč paket Urejena prebava in raven trebušček.

Oglejte si pripravljene kombinacije, ki jih zdaj dobite kar 35 odstotkov ugodneje, in izberite pravega zase! TEMATSKI PAKETKI 35 % CENEJE