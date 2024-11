Na Hrvaškem, v Srbiji in BiH so v okviru mednarodne akcije pridržali 11 pripadnikov tako imenovanega balkanskega narkokartela. Ena od pridržanih oseb je po navedbah Europola visoko prioritizirana tarča mednarodnih preiskovalcev. Kriminalna združba naj bi bila po navedbah hrvaške policije povezana z veliko kriminalno mrežo, ki uvaža večtonske pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Evropsko unijo, je danes sporočilo hrvaško notranje ministrstvo.

Mednarodna operacija v povezavi z večtonskimi pošiljkami kokaina iz Južne Amerike v Evropsko unijo je potekala na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, skupno pa je osumljenih 18 ljudi, so še sporočili z ministrstva.

V akciji, ki je potekala v torek, so pridržali 11 osumljencev, od tega enega na Hrvaškem, enega v BiH in osem v Srbiji, proti enemu pa bo kazenski postopek vodila četrta država. Štiri osebe, ki jih preiskujejo zaradi pripadnosti tej mreži, so že v zaporu, za tri pa so izdali mednarodne tiralice, so še sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.

Ena od pridržanih oseb je po navedbah Europola "velika riba" mednarodnega kriminala.

Kriminalna združba naj bi bila po navedbah hrvaške policije povezana z veliko kriminalno mrežo, ki uvaža večtonske pošiljke kokaina iz Kolumbije prek Brazilije in Ekvadorja. Foto: Europol

Milijon evrov v gotovini, ure, avtomobili, orožje



Policisti so med hišnimi preiskavami ob pametnih telefonih in drugih elektronskih napravah, ki bi lahko vsebovale obremenilne dokaze, sicer zasegli več kosov orožja in večjo količino streliva, več prestižnih vozil, luksuzne ure in za okrog milijon evrov gotovine, so še sporočili iz Europola.

Zasegli so pametne telefone, orožje, denar. Foto: Europol

Povezani naj bi bili tudi z južnoameriško narkomafijo

Med pridržanimi je po navedbah hrvaške policije več vidnih članov kriminalne združbe iz regije oziroma članov tako imenovanega balkanskega narkokartela. Kot so dodali, je mreža povezana tudi s tihotapljenjem več kot pol tone kokaina iz Južne Amerike v vrednosti 50 milijonov evrov, ki so ga v pristanišču Ploče zaplenili konec marca 2021.

Kriminalna združba naj bi bila po navedbah hrvaške policije povezana z veliko kriminalno mrežo, ki uvaža večtonske pošiljke kokaina iz Kolumbije prek Brazilije in Ekvadorja.