Na ljubljanskem gradu bo danes potekala otvoritev že tradicionalne dobrodelne razstave Punčke iz cunj, ki bo na voljo za ogled vse do 5. januarja. Obiskovalci bodo lahko posvojili svojo punčko iz cunj, z donacijo 30 evrov, kolikor stane ena punčka, pa Unicef zagotovi cepivo za enega otroka proti osmim otroškim nalezljivim boleznim.

Punčke iz cunj so ročno izdelane umetnine s pomočjo prostovoljcev iz vse Slovenje. Vsaka punčka simbolizira otroka v državi v razvoju, ki potrebuje pomoč. Projekt, ki ga Unicef izvaja že 21. leto, je v preteklih letih omogočil cepljenje že več kot 22 tisoč otrok v državah v razvoju, so zapisali na Unicefu Slovenija.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Unicef s projektom zbira sredstva za cepljenje

S projektom Unicef zbira sredstva za cepljenje otrok proti davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, tuberkulozi, tetanusu, hepatitisu B in hemofilusu influence B. Poleg tega donacije zagotavljajo tudi nakup, prevoz in skladiščenje cepiva, organizacijo kampanj cepljenja v državah v razvoju in usposabljanje zdravstvenih delavcev na terenu.

Foto: Katja Kodba/STA

Unicef navaja, da v zadnjih letih 67 milijonov otrok na globalni ravni ni opravilo rutinskega cepljenja kljub velikemu napredku na področju precepljenosti otrok. Po njihovih besedah zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, vsako leto umre približno 1,5 milijona otrok.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Projekt nastal po italijanskem vzoru

Projekt je nastal po italijanskem vzoru, danes pa se uspešno izvaja v številnih evropskih državah, med drugimi tudi na Finskem, Češkem, v Franciji in Romuniji.

Ogled razstave je za obiskovalce brezplačen.