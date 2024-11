Praznična čarovnija v Istri

Kempinski Hotel Adriatic v decembru prinaša posebno praznično vzdušje z raznovrstnimi dejavnostmi in doživetji, ki ustvarjajo ambient, kjer vsak trenutek postane edinstven. Poleg uživanja v čudovitem obmorskem okolju bodo goste navdihovali dogodki, ki prežemajo praznični duh. Tukaj advent in božič postaneta harmonična simfonija narave, razkošja in topline, zaradi česar je bivanje v hotelu Kempinski Adriatic nepozabno potovanje v čarobnem istrskem decembru.

Na čajni delavnici, ki bo potekala 14. decembra ob 17. uri, bodo naši gostje spoznavali tradicijo in čarobnost sestavin, iz katerih bodo pripravili svoj čaj. Delavnica ponuja sproščen trenutek ustvarjanja in odkrivanja, kako iz preprostih vejic in listov nastane skodelica topline. Delavnica poslikave steklenih kroglic, ki bo 21. decembra ob 11. uri, pa je odlična priložnost za izražanje umetniške ustvarjalnosti.

Praznična čarovnija z najljubšimi junaki

Razigrana animacija za otroke bo popestrila praznične dni najmlajšim gostom hotela. V jutranjih urah 21. in 28. decembra bodo otroci uživali v raznih zabavnih dejavnostih. Najljubši junaki, kot so Minnie, Mickey in Grinch, bodo poskrbeli za nepozabne trenutke in čudovite fotografije.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Božični filmski maraton – združitev udobja in zabave

Predstavljajte si filmske večere, polne topline in prijetnega vzdušja. Vsak decembrski večer v veličastni dvorani Amphora ponuja priložnost za ogled božičnih filmov za vso družino. S pokovko in osvežilnimi pijačami ter praznično okrašeno dvorano vsak filmski trenutek dobi poseben čar.

Disco silvestrovanje

Silvestrovanje v hotelu Kempinski Adriatic bo prava disko zabava! Ob nastopu, ki ga bo pripravil znani DJ, bodo gostje uživali v glasbi, ki združuje disko klasike in sodobne hite. V elegantnem ambientu hotela, ob koktajlih, šampanjcu in istrskih specialitetah, bodo lahko plesali in uživali v nepozabnem vzdušju.

Hotel Kempinski Adriatic, znan po luksuzu in vrhunski storitvi, bo poskrbel za popoln začetek leta 2025 v stilu.

Naročnik oglasnega sporočila je Hotel Kempinski Adriatic.