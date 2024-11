V živo: Vidovšek z dvema izjemnima obrambama po hudi napaki v obrambi

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 7. november:

Kar osem sprememb v prvi postavi Olimpije

V prvi postavi je bil tudi Manuel Pedreño. Foto: Guliverimage Ob 18.45 se je v Helsinkih začel dvoboj HJK - Olimpija. Pred šestimi leti sta se ekipi udarili v kvalifikacijah za ligo Europa, Ljubljančani pa so brez težav ugnali finskega tekmeca (4:1). Ta jo je pozneje v Evropi zagodel Mariboru, letos pa želi zeleno-belim vrniti za dva prepričljiva poraza iz leta 2018. Ljubljanski tabor je pred začetkom tekme najbolj skrbela kakovost zelenice. Ta je zelo slaba in načeta, kar po mnenju trenerja Victorja Sancheza povečuje možnost poškodb. Španec je pred dnevi po hudi poškodbi ostal brez Brazilca Pedra Lucasa, kar je velik udarec za zmaje, ki jih v nedeljo čaka še večni derbi z Mariborom. Ta tekma bo za Olimpijo pomembnejša, zato je španski trener v prvi postavi naredil kar osem sprememb v primerjavi z zadnjo tekmo proti Celju.

Kljub premešani postavi in načeti zelenici je ljubljanska ekipa prevladovala od prve minute. Prvo lepo priložnost pa si je priigrala šele v 28. minuti, a je Marko Brest streljal neposredno v domačega vratarja. Dve minuti pozneje je šel v samostojen prodor mladi Dino Kojić, ni pa se pravočasno odločil za strel. V 41. minuti pa je več 10 Olimpijinim navijačem na Finskem zastal dah. Po hudi napaki v obrambi sta Lee Erwin in Miska Ylitolva sprožili močna strela proti Matevžu Vidovšku, a je ta z izjemnima paradama razčistil nevarni situaciji. Ob polčasu je bilo tako na semaforju 0:0.

Precej spremenjena prva enajsterica Olimpije na Finskem:

Riera: Proti Betisu se ne bomo postavili in čakali

Medtem ko ima Olimpija opravka s hladnejšim severom Evrope, pa Celjane čaka dvoboj v vroči Andaluziji. V Sevilli se bo udarila z enim največjih favoritov za osvojitev konferenčne lige, zeleno-belim Betisom. Slovenske prvake čaka zahtevno delo. Srečanje bo spremljalo več kot 45 tisoč gledalcev. O tem, kakšen veter v hrbet to pomeni za domače nogometaše, veliko ve trener grofov Albert Riera.

Celjani so v nedeljo ostali brez točk proti Olimpiji, Aljoša Matko pa je v zadnjih sekundah srečanja zapravil enajstmetrovko. Foto: Aleš Fevžer

"Čaka nas tekma pred fantastičnimi navijači, ki vselej pričarajo odlično vzdušje. Čaka nas tekma proti ekipi, ki ima veliko individualne kakovosti. Imamo jasno idejo, kako pristopiti k obračunu, hkrati pa smo pripravljeni na igralne sisteme, s katerimi se lahko Betis postavi. Vemo, da igramo proti enemu izmed favoritov tega tekmovanja, a si želimo tekmovati proti Betisu, ne bomo se postavili in čakali. Nasprotnika bomo poskusili spraviti v neprijeten položaj," napoveduje odprt boj za točke na stadionu Benito Villamarin, na katerem si je pred leti služil kruh tudi nekdanji slovenski reprezentant Branko Ilić.

Celjani so v Španijo odpotovali z grenkimi spomini na poraz na nedeljskem derbiju proti Olimpiji, morebiten uspeh v Andaluziji pa bi jim močno okrepil samozavest, še kako pomembno v boju za napredovanje v konferenčni ligi in tudi za naslov državnega prvaka.

Prvak BiH na Islandiji, Belec proti vijolicam

Adam Gnezda Čerin se bo danes pomeril z Djurgardnom, Sandi Ogrinec pa Vikingurjem. Foto: Guliverimage V konferenčni ligi igra tudi nekaj slovenskih legionarjev. Borac, ki je v uvodnih dveh krogih zbral štiri točke, je doživel prvi poraz. Klub iz Banjaluke je z 0:2 izgubil na Islandiji proti Vikingurju. Pri prvaku BiH je Sandi Ogrinec začel tekmo in igral 69 minut, Aleks Pihler je ostal na klopi, Gregorja Bajdeta pa ni bilo niti med rezervisti.

APOEL, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, je v Nikoziji pričakal vročo Fiorentino, ki blesti v serie A in je eden favoritov za osvojitev konferenčne lige. "Slovenski" Panathinaikos, katerega člani so Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič – ta ni prijavljen za Evropo, v zimskem prestopnem roku pa bi lahko zamenjal klubsko okolje –, gostuje pri evropskem krvniku Maribora Djurgardnu.

Poljski prvak Jagiellonia Bialystok, ki se bo jeseni pomeril z obema slovenskima predstavnikoma, zanj pa nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, gosti Molde. Jagiellonia je za zdaj ena od devetih ekip s stoodstotnim izkupičkom, preostale so Chelsea, Fiorentina, Legia, Lugano, Vitoria Guimaraes, Hearts, Rapid Dunaj in Heidenheim.

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 7. november:

Lestvica: