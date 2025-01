Slovenski kriptopodjetnik kupil slovito "sramoto Bleda"

Tim Mitja Žagar želi Riklijevo vilo obnoviti, koliko je zanjo plačal, pa ne razkriva. Vrednost celotne naložbe bi sicer lahko dosegla in tudi presegla en milijon evrov, je dejal.

Kot je soustanovitelj kriptopodjetja Iconomi še povedal za Gorenjski glas, bi v sklopu prenove Riklijeve vile, ki je poimenovana po švicarskemu zdravilcu Arnoldu Rikliju, v objektu uredil tudi spominsko sobo in muzejsko predstavitev Riklijeve zapuščine.

Riklijeva vila oziroma Vila Rikli velja za tako imenovano "blejsko sramoto". Foto: STA

Za nakup propadajoče vile - od objekta so tako rekoč ostale le še stene, strehe ni, okolico in tudi dele Riklijeve vile pa si je ponovno prisvojila narava - se je Žagar sicer pogajal štiri leta.

Kdaj se bo začela prenova Riklijeve vile? Žagar je za Gorenjski glas pojasnil, da bo to odvisno od tega, ali je gradbeno dovoljenje za dela na objektu, ki je bilo pridobljeno že pred sedemnajstimi leti, še veljavno.

Vila propada že tri desetletja, prejšnji lastniki niso z njo storili tako rekoč ničesar



Stavba, ki je bila prezidana leta 1905 in je že dolgo le ruševina, je bila leta 1992 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Tedaj je vilo v že dokaj slabem stanju od Kompasa kupil poslovnež Nicholas Oman, ki je danes znan predvsem po orožarskih aferah in obsodbi zaradi pedofilije v Avstraliji, kjer živi.



Riklijeva vila na Bledu. Foto: STA



Z vilo se je ukvarjal njegov sin Mark Oman, ki je dolgo neuspešno skušal zbrati sredstva za njeno prenovo, tudi prek razpisov ministrstva za kulturo. Načrtoval je ureditev stanovanja, Riklijeve spominske sobe in restavracije. Kljub pridobitvi gradbenega dovoljenja leta 2007 obnova ni bila izvedena.



Leta 2015 je blejska občina s soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine sprejela podrobni prostorski načrt za to območje, ki namesto obnove ruševine omogoča njeno odstranitev in nadomestno gradnjo, kar bi lahko bilo privlačneje za investitorja. "Sedaj pa je na lastniku, da se bo odločil, ali bo stavbo podrl, obnavljal ali pa jo bo prodal," je leta 2017 dejal tedanji direktor blejske občine uprave Matjaž Berčon. (STA)

Iz sveta kriptovalut v svet nepremičnin

Tim Mitja Žagar, soustanovitelj in nekdanji izvršilni direktor podjetja Iconomi, ki vlagateljem v kriptovalute ponuja istoimensko trgovalno platformo, je v zadnjih letih opravil več večjih naložb v nepremičnine.

Pred tremi leti je kupil drugo najdražjo prodano hišo leta 2021, in sicer objekt v Portorožu, za katerega je po poročanju časnika Finance odštel 2,1 milijona evrov.

Tim Mitja Žagar ne razkriva, koliko je plačal za Riklijevo vilo na Bledu, bo pa skupaj s stroški obnove najverjetneje šlo za milijonski projekt. Foto: Mediaspeed

Žagar je tudi sovlagatelj v hotelski del centra Šumi, v katerega so leta 2018 skupno devet milijonov evrov vložili Žagar, še en soustanovitelj Iconomija Jani Valjavec ter Sandi Jeram in Andraž Koren.

Tim Mitja Žagar je prek svojega podjetja 3UIDL, d.o.o. tudi 35-odstotni lastnik družbe Palo Alto, ki gradi nadstandardna stanovanja na Parmovi ulici v Ljubljani.

