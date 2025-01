Razkrivamo: to bo barva leta 2025

V času, ko se svet sooča z nenehnimi spremembami in izzivi, so trenutki optimizma in veselja bolj dragoceni kot kadarkoli prej. Napolnite svoj dom s pozitivnimi vibracijami in ga odenite v barvo leta 2025, imenovano True Joy ™ (po slovensko popolna sreča), ki so jo v podjetju Dulux ustvarili z mislijo na toplino in pozitivne impulze. Ta živahni odtenek sončno rumene barve v domove prinaša svetlobo, energijo in nov začetek, ki vabi k povezovanju z lastno ustvarjalnostjo in življenjsko radostjo.

True Joy™ ni zgolj barva, temveč simbol življenjske vitalnosti in upanja, ki združuje tradicijo z modernimi izrazi drznosti in edinstvenosti. Pri Duluxu poudarjajo, da ta Dulux barva odraža duh časa, ki kliče po povezanosti, toplini in prostorih, kjer se lahko resnično izražamo. Prav zato je barva leta 2025 postala navdih za ustvarjanje svetle prihodnosti, ki naj zaživi v vsakem kotičku vašega doma.

Barve, ki odsevajo duh časa

True Joy™ je mnogo več kot le barva – je simbol upanja in povezovanja. Ta živahna rumena Dulux barva pooseblja optimizem in vitalnost, hkrati pa prepleta tradicionalne vrednote z moderno drznostjo. Navdih za njen izbor so strokovnjaki črpali iz globalnih sprememb na področjih dizajna, kulture in družbene dinamike. Ugotovili so, da si ljudje vse bolj želimo okolij, ki nas spodbujajo k ustvarjanju in izražanju individualnosti.

Vse bolj razširjeno delo od doma je še dodatno okrepilo potrebo po okolju, ki nas ne le podpira pri delu, temveč tudi navdihuje. True Joy™ s svojo toplo in energično prisotnostjo omogoča prav to – spodbuja ustvarjalno razmišljanje, osredotočenost in pozitivno energijo v domačem prostoru. Takšne barvne izbire poudarjajo individualnost, pripomorejo pa tudi k oblikovanju prostorov, ki so usklajeni z našim notranjim svetom in nam pomagajo izražati svoje potenciale.

Drzna (Bold) Foto: AkzoNobel

Trije barvni trendi za leto 2025 Da bi True Joy™ zaživela v vseh svojih razsežnostih, so pri Duluxu razvili tri edinstvene barvne trende za leto 2025: Drzna (Bold) : Kombinacije živahnih in močnih barv, ki krepijo samozavest in domiselnost. Idealen izbor za domače pisarne, otroške sobe ali prostore, kjer želimo spodbuditi energijo in ustvarjalnost.

: Kombinacije živahnih in močnih barv, ki krepijo samozavest in domiselnost. Idealen izbor za domače pisarne, otroške sobe ali prostore, kjer želimo spodbuditi energijo in ustvarjalnost. Človeška (Human) : Topli, naravni toni, ki ustvarjajo občutek domačnosti in povezanosti z naravo. Ti odtenki so kot nalašč za dnevne sobe, kuhinje ali druge prostore za druženje.

: Topli, naravni toni, ki ustvarjajo občutek domačnosti in povezanosti z naravo. Ti odtenki so kot nalašč za dnevne sobe, kuhinje ali druge prostore za druženje. Ponosna (Proud): Osebni in unikatno zasnovan pristop k barvam, ki omogoča ustvarjanje prostorov, ki izražajo posameznikov značaj. Ta trend je popoln za vse, ki želijo, da njihov dom pripoveduje njihovo zgodbo.

Človeška (Human) Foto: AkzoNobel

Kako v dom vnesti True Joy™?

Barva leta 2025 spodbuja, da svoje domove preobrazimo v oaze optimizma in ustvarjalnosti. Z uporabo komplementarnih barvnih zgodb lahko vsak kotiček zaživi v novem, navdihujočem vzdušju. Ne glede na to, ali želite subtilne spremembe ali drzne poteze, True Joy™ ponuja priložnost, da izrazite svojo osebnost skozi Dulux barve.

Rumena Dulux barva za vsak prostor doma

Človeška (Human) Foto: AkzoNobel

True Joy™ s svojo sončno rumeno prinaša v vsak prostor doma nekaj posebnega:

Dnevna soba : Uporaba rumene v dnevni sobi ustvari svetel in topel ambient, ki spodbuja družabnost in pozitivno razpoloženje. Rumena barva simbolizira sonce, veselje in toplino, zato je odlična za poživitev in posvetlitev prostorov.

: Uporaba rumene v dnevni sobi ustvari svetel in topel ambient, ki spodbuja družabnost in pozitivno razpoloženje. Rumena barva simbolizira sonce, veselje in toplino, zato je odlična za poživitev in posvetlitev prostorov. Kuhinja in jedilnica : Rumena barva spodbuja presnovo in apetit, zato je smiselno uporabiti rumene odtenke v kuhinji ali jedilnici. Prav tako spodbuja sproščenost in družabnost, kar je idealno za prostore, kjer se ob obrokih zbira celotna družina.

: Rumena barva spodbuja presnovo in apetit, zato je smiselno uporabiti rumene odtenke v kuhinji ali jedilnici. Prav tako spodbuja sproščenost in družabnost, kar je idealno za prostore, kjer se ob obrokih zbira celotna družina. Otroška soba : Rumena predstavlja ustvarjalnost, mladost in igrivost. Če je otrok introvertiran, ga lahko z rumeno barvo v svoji sobi spodbudimo h komunikaciji in radoživosti.

: Rumena predstavlja ustvarjalnost, mladost in igrivost. Če je otrok introvertiran, ga lahko z rumeno barvo v svoji sobi spodbudimo h komunikaciji in radoživosti. Spalnica : Čeprav je rumena energična barva, lahko v spalnici v manjših količinah ali v nežnejših odtenkih ustvari občutek topline in optimizma, kar pripomore k prijetnemu prebujanju. Vendar je priporočljivo, da se izognemo premočnim odtenkom, ki bi lahko motili sprostitev.

: Čeprav je rumena energična barva, lahko v spalnici v manjših količinah ali v nežnejših odtenkih ustvari občutek topline in optimizma, kar pripomore k prijetnemu prebujanju. Vendar je priporočljivo, da se izognemo premočnim odtenkom, ki bi lahko motili sprostitev. Delovna soba ali pisarna: Rumena barva ohranja budnost in spodbuja koncentracijo, zato je priporočljiva v prostorih, kjer se otroci učijo, študirajo ali pa vi opravljate delo od doma, morda vodite lastno podjetje.

Ponosna (Proud) Foto: AkzoNobel

Ne glede na prostor, True Joy™ vsakemu kotičku doda energijo, harmonijo in edinstven značaj. Da boste v svojem domu resnično ustvarili učinek, ki si ga želite, ob tem pa ohranili harmonično vzdušje, pred barvanjem upoštevajte tudi naravno svetlobo, od kod prihaja, kako osvetljuje prostor in seveda morebitno kombinacijo stenske Dulux barve z drugimi, ki so že prisotne v prostoru.

Barva, ki navdihuje sodobno oblikovanje

True Joy™ še zdaleč ni namenjena le uporabi v domovih. Njena vsestranskost jo postavlja v ospredje tudi pri oblikovanju javnih prostorov, arhitekture in pohištva. S svojo energijo in toplino lahko spremeni delovna okolja, šole in skupnostna središča, jih oživi in poveže.

Rumena barva, kot je True Joy™, je še posebej primerna za otroke, saj spodbuja njihovo radovednost, ustvarjalnost in pozitivno razpoloženje. Njena svetla in vesela narava pomaga ustvariti okolje, kjer so otroci motivirani in sproščeni, hkrati pa spodbuja njihovo osredotočenost in koncentracijo.

Foto: AkzoNobel