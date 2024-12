Od zdaj naprej lahko vsak kuha po slovensko

Nekaj mesecev po tem, ko smo skupaj začeli iskanje pravega slovenskega okusa, z velikim navdušenjem delimo, da je ta končno odkrit! Več kot sedem tisoč poslanih receptov in namigov iz vseh koncev Slovenije je pripeljalo do tega, da imamo danes prvo pravo Mešanico začimb za slovenske jedi .

Med raznolikim naborom tujih začimbnih mešanic končno tudi slovenska

Maestro je ostal zvest svoji tradiciji in poskrbel, da se je obravnava slovenskega okusa dogajala pod mojstrsko kuhalnico. Poslane recepte in namige je v roke prejel zmagovalec sedme sezone Masterchefa Bruno Šulman in podatke iz vse Slovenije aranžiral v prvo Mešanico začimb za slovenske jedi. Priznani mladi chef je v obdobju nastajanja mešanice svoje kulinarično znanje sicer kalil v francoski prestolnici, na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu. Ampak brez skrbi! Mešanica začimb za slovenske jedi je v celoti pripravljena s pomočjo Slovencev za Slovence.

Foto: Podravka Mešanica, ki jo lahko preizkusite že danes

Znamka Maestro, ki letos obeležuje že 70. obletnico, z lansiranjem te edinstvene mešanice začimb obuja tradicijo slovenskih okusov in v domače kuhinje prinaša nepogrešljiv dodatek za pripravo jedi, ki so del naše kulinarične dediščine. Gre za skrbno izbrane začimbe, ravno prav odmerjene, da v marsikaterem obroku doprinesejo pravi slovenski okus. Sestavine v sebi namreč združujejo bogastvo okusov slovenskih jedi, najdenih prav v receptih, ki so jih delili Slovenci.

Novo Mešanico začimb za slovenske jedi lahko zdaj najdete na policah vseh večjih slovenskih trgovin.

Foto: Podravka Posebno lansiranje ob posebni obletnici

Poseben trenutek za Maestro pa ni samo prihod prve Mešanice začimb za slovenske jedi, temveč tudi praznovanje 70. obletnice te ikonične znamke. V torek, 5. 11. 2024, so gostje na Ljubljanskem gradu lahko ob slavnostni večerji okusili novo mešanico. Ta je bila uporabljena v jedeh, ki jih je za obiskovalce pripravil chef Bruno Šulman. Obenem pa so gostje nazdravili tudi na sedem neverjetnih desetletji uspešne znamke.

Na spletnem mestu scepec-navdiha.si si lahko preberete še več o nastajanju mešanice in odkrijete nove recepte, ki jih navdihuje slovenska kulinarična tradicija.

Naročnik oglasne vsebine je Podravka.