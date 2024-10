Zgodovinski dan za Slovenijo, Celjani želijo ponoviti senzacijo

Sreda, 2. oktober:

Podobno kot liga prvakov in liga Europa vstopa v novem tekmovalnem formatu v sezono 2024/25 tudi konferenčna liga. Sprememb bo resda nekoliko manj kot pri največjih dveh tekmovanjih, saj bodo udeleženci še naprej odigrali šest tekem. Bo pa tudi v konferenčni ligi obveljal ligaški del, tako da čakajo klube tekme s šestimi različnimi tekmeci, lestvica pa bo skupna.

Celjani so lani pokvarili načrte Vitorii v Evropi. Lahko portugalskemu klubu zagrenijo življenje tudi danes? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Danes bosta odigrani uvodni tekmi v Istanbulu in Guimaraesu, žreb pa je poskrbel, da bo del uvoda v novo sezono tudi slovenski prvak Celje. Izbranci Alberta Riere bodo gostovali pri Vitorii, ki so jo lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo že izločili. Na Portugalskem so zmagali z 1:0, nato pa so zaradi Vitoriine zmage pred tem v knežjem mestu s 4:3 po 120 minutah sledili streli z bele točke.

Brez Karničnika, Zabukovnika in Kvesića

Žan Karničnik še ne more pomagati soigralcem. Foto: Guliverimage Celjani so pokazali več zbranosti, izkazal se je zlasti vratar Matjaž Rozman, slovenski predstavnik pa je senzacionalno izločil portugalskega. S tem se je končal črni niz slovenskih klubov proti klubom iz Portugalske, proti katerim so pred tem doživljali večinoma neuspehe (Izola leta 1992 proti Benfici, Maribor leta 2011 proti Bragi in Olimpija leta 2021 proti Santa Clari), vijolice pa so pred desetimi leti v Ljudskem vrtu osvojile dragoceno točko proti Sportingu (1:1), ki je bil nato v Lizboni boljši z 2:1. Zanimivo je, da si je tekmo takrat v živo ogledal tudi nekdanji nogometni reprezentant Aleksander Knavs, za katerim se je nato skrivnostno zabrisala sled in se ne pojavlja več v javnem življenju.

Celjani zaradi poškodb ne bodo mogli računati na Žana Karničnika in Marka Zabukovnika, zaradi rdečega kartona na zadnji evropski tekmi proti Pjuniku ne bo Maria Kvesića, bo pa za Celjane v Evropi debitiralo kar nekaj igralcev, med njimi tudi mladi slovenski reprezentant Svit Sešlar.

Olimpija odhaja v Nemčijo po zmago

Victor Sanchez z Olimpijo še ni izgubil. Če bo ostalo tako tudi v četrtek, bodo zmaji priredili presenečenje v Nemčiji in ostali neporaženi proti bundesligašu. Foto: www.alesfevzer.com Drugi slovenski predstavnik v konferenčni ligi, Olimpija, bo na delu v četrtek. Zmajem je uspel zgodovinski podvig. Postali so prvi slovenski klub, ki si je zagotovil nastop v glavnem delu evropskega tekmovanja skozi kvalifikacijsko sito, čeprav v Evropo ni vstopil kot državni prvak.

Trener Victor Sanchez z zeleno-belimi sploh še ni izgubil. Neporažen je že na 17 uradnih tekmah, s čimer je popravil klubski rekord, tokrat pa ga čaka najtežji izpit v tej sezoni, saj se bo mudil pri v prejšnji sezoni osmouvrščenem klubu močne nemške bundeslige Heidenheimu. Obračun, na katerem ne bo manjkalo navijačev Olimpije, slednjih naj bi se zbralo v Nemčiji več kot 600, se bo začel ob 18.45.

V Banjaluki ne bo manjkalo Slovencev

Adam Gnezda Čerin je nedavno podaljšal sodelovanje s Panathinaikosom. Foto: Guliverimage Četrtek bo v konferenčni ligi zelo slovensko obarvan tudi v Banjaluki. Borac, prvak Bosne in Hercegovine, računa na pomoč kar treh slovenskih legionarjev. To so Sandi Ogrinec, Gregor Bajde in Aleks Pihler. Slednja imata že izkušnje z igranjem v ligi prvakov za Maribor. Borac, ki prvič nastopa v glavnem delu evropskega tekmovanja, bo za začetek gostil eminentnega gosta, grškega velikana Panathinaikos.

Pri njem se dokazujejo trije Slovenci, a bolj ali manj redno igra le Adam Gnezda Čerin. Med kandidati za nastop je tudi Andraž Šporar, Benjamina Verbiča, ki bo, kot kaže, v zimskem prestopnem roku zamenjal okolje, pa ni na seznamu za Evropo.

V konferenčni ligi igra tudi poljski prvak Jagielonnia Bialystok, pri kateri nastopa nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović. Jagielonnia se bo jeseni pomerila proti obema slovenskima predstavnikoma, v četrtek pa bo gostovala pri Köbenhavnu. Dejaven bo tudi APOEL iz Nikozije, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec. Za začetek bo gostoval na Irskem pri Shamrock Rovers, ki so v kvalifikacijah za ligo Europa spravili v slabo voljo Celje.

Vid Belec se bo s ciprskim prvakom mudil na Irskem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prvi favorit za osvojitev naslova, angleški velikan Chelsea, bo gostil belgijski Gent, velike možnosti za odmeven uspeh se pripisujejo tudi Fiorentini in Betisu iz Seville. Finale bo 28. maja 2025 v Vroclavu na Poljskem.

