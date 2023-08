Celjani napadajo nov podvig, velik dan za Slovenca v Trnavi

Danes bosta odigrani uvodni prvi tekmi play-offa kvalifikacij za preboj v konferenčno ligo, na delu bosta tudi slovenska legionarja pri Spartaku Trnavi, Celjani, ki so v tem tekmovanju preskočili že oviri iz Portugalske in Belorusije, s tem pa poskrbeli za največji evropski dosežek v zgodovini kluba, bodo v četrtek v prvem dejanju play-offa gostovali pri izraelskem velikanu Maccabiju iz Tel Aviva.

Konferenčna liga je tretje najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Preboj v skupinski del prinaša mikavno finančno nagrado, saj vsak udeleženec prejme slabe tri milijone evrov. Slovenski prvak Olimpija si je v najslabšem primeru to že zagotovil, v igri za zagotovitev daljše evropske jeseni pa vztrajajo še Celjani, ki pa morajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo preskočiti še eno oviro.

Adrian Zeljković se je po prihodu iz Slovenije hitro ustalil v začetni enajsterici Spartaka. Foto: Guliverimage

Danes bosta na evropskih zelenicah v kvalifikacijah za konferenčno ligo na delu dva slovenska legionarja. Spartak Trnava, pri katerem se dokazujeta Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, bo gostil Dnipro-1, ukrajinskega podprvaka, katerega mrežo je v kvalifikacijah za ligo prvakov to poletje trikrat zatresel Andraž Šporar. Danes bo imel evropsko premiero tudi angleški prvokategornik Aston Villa. Nekdanjega evropskega prvaka vodi specialist za osvajanje evropskih lovorik Unai Emery, v otoškem spopadu pa bo gostil škotski Hibernian.

Celjani v vročem Izraelu brez Bobičanca

Luka Bobičanec, ki je na zadnji evropski tekmi zablestel z dvema goloma in podajo, ne bo mogel igrati v Izraelu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V četrtek bo zelo pestro. Celjani bodo ob 19. uri gostovali v Izraelu pri Maccabiju iz Tel Aviva. To bo trenerski obračun nekdanjih soigralcev pri Liverpoolu, Irca Robbieja Keana in Španca Alberta Riero, ki s Celjani blesti na evropskih gostovanjih. V Guimaraesu je premagal in izločil favorizirano Vitorio, na Madžarskem pa napolnil mrežo beloruskemu Nemanu (4:1).

Zdaj odhaja v vroči Izrael, žal brez kaznovanega Luke Bobičanca, ki bo manjkal zaradi treh prejetih rumenih kartonov v tej evropski sezoni. Ker pa imajo Celjani dolgo in kakovostno klop, španski strateg verjame, da se odsotnost v zadnjih tednih prerojenega Hrvata ne bo toliko poznala. Tudi zaradi tega, ker bi bil lahko nared za nastop Mario Kvesić, v prejšnji sezoni prvi strelec Olimpije.

Zajc želi po Mariboru izločiti še Nizozemce

Fenerbahče z Miho Zajcem je bil v 3. krogu kvalifikacij usoden za Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V četrtek čakajo evropski izzivi še številne klube s slovenskimi legionarji. Miha Zajc bo s Fenerbahčejem po tem, ko je izločil Maribor in prejel kazen zaradi navijaških izgredov, gostil nizozemski Twente. Bodo/Glimt, pri katerem se dokazuje Nino Žugelj, bo gostoval v Romuniji pri Sepsiju, lanskoletnem evropskem krvniku Olimpije.

Blaž Kramer bo z varšavsko Legio gostoval na Danskem pri Midtjyllandu, Amir Feratović se z Adana Demirsporjem odpravlja v Belgiji k Genku, Dejan Petrović bo z novim trenerjem Rijeke, to je postal Željko Sopić, donedavni trener Tima Matavža pri hrvaški Gorici, gostoval pri francoskem velikanu Lillu, zahtevno gostovanje pa čaka tudi Vida Belca. Slovenski vratar bo z Apoelom iz Nikozije gostoval pri Gentu, ki je v prejšnjem krogu doma premagal Zahovićev Pogon kar s 5:0.

Povratne tekme bodo prihodnji teden. Zmagovalci se bodo prebili v skupinski del konferenčne lige in od Uefe prejeli slabe tri milijone evrov, preostali pa bodo končali evropsko sezono.

Konferenčna liga, kvalifikacije, play-off (prve tekme):

Sreda, 23. avgust:

Četrtek, 24. avgust: