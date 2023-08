Nekoč treniral Ronalda, zdaj piše zgodovino v Ljubljani

Joao Henriques je vzhičen. Danes ga čaka izziv, s kakršnim, čeprav se s trenerskim poslom ukvarja že skoraj 30 let, še ni imel opravka. V karieri je vodil kar nekaj znanih igralcev, tudi rojaka Cristiana Ronalda, znal ponagajati portugalskim klubskim velikanom in vzgajal bodoče zvezdnike, a tako pomembne tekme za klub, kot jo bo zvečer odigrala Olimpija, še ni doživel.

Kdo je sploh Joao Henriques?

Ljubljano je zajela nogometna evforija. Za zdaj še ni tako velika, kot jo je bilo mogoče zaznati v preteklosti, zlasti takrat, ko so zmaji v zadnjem desetletju osvajali državne naslove, a iz dneva v dan raste. To opažajo tudi nogometaši, ki so jih razveselili podatki o prodaji vstopnic, saj bi bile lahko tribune v Stožicah danes zelo polne, število gledalcev pa izraženo s petmestno številko, kar bi bil za obdobje poletnih oddihov pravcati podvig. Navijači nočejo zamuditi srečanja, na katerem bi se lahko pisala zgodovina.

Nogometaši Olimpije so v soboto napolnili mrežo Rogaške. Tri dni pozneje jih čaka povratni dvoboj 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti favoriziranemu Ludogorcu. Foto: Nik Moder/Sportida

Če bi Olimpija, ki je prejšnji teden pokvarila načrte Ludogorcu v Razgradu (1:1), na povratni tekmi izločila 12-kratnega zaporednega bolgarskega prvaka, bi se zmaji prvič v klubski zgodovini uvrstili v skupinski del evropskega tekmovanja. Ljubljana bi spremljala odmevne tekme vse do začetka zime, Olimpija bi se podpisala pod največji uspeh, odkar tekmuje v Evropi. Razsežnosti uspeha, ki bi lahko osrečil Ljubljano, hkrati pa napolnil blagajno zeleno-belih, se zaveda tudi Joao Henriques.

''Lepo je biti tukaj. Dva dneva po zmagi v državnem prvenstvu govorimo o evropskem dvoboju. To je dokaz, da ostajamo živi v vseh tekmovanjih,'' je zadovoljen 50-letni Portugalec, ki do prihoda v Ljubljano še ni vodil nobene evropske tekme, z Olimpijo pa na treh ostal neporažen in postal prvi strateg, ki jo je popeljal v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Postavil je nov mejnik, če pa bi preskočil še bolgarsko oviro, bi popeljal zmaje do nepozabnega podviga. Dolge evropske jeseni. Do nje bi ga popeljala današnja zmaga nad Ludogorcem, nasprotnika zelo spoštuje, a mu je že prejšnji teden pokazal, da se ga ne boji.

Razlika med Olimpijo in Ludogorcem je ogromna

V karieri je treniral že številne portugalske klube, deloval je tudi na Arabskem polotoku, poleti pa se je odločil za delo v Sloveniji, kjer je nasledil zelo uspešnega Španca Alberta Riero. V trenerski karieri še ni osvojil nobene lovorike. Foto: Ana Kovač ''Pričakujem zahtevno tekmo. Ludogorec je favorit. Favorit je bil že prej, favorit ostaja tudi zdaj. Zakaj? Ponovil bom še enkrat. Ludogorec je v zadnjih štirih letih odigral 54 evropskih tekem, Olimpija pa le 14. Razlika med kluboma je ogromna. Ludogorec je vajen takšnih tekem, takšnega boja v kvalifikacijah. Vseeno ostaja naš cilj zmaga. Na vsako tekmo vstopamo z enako miselnostjo, enakim pristopom. Vsako tekmo želimo dobiti, pa naj gre za dvoboj z Rogaško ali pa Ludogorcem. Tekmec ima dobre igralce, kakovosten kolektiv, a podobno lahko povem tudi za nas. Rastemo, napredujemo, v prihodnosti želimo še boljšo Olimpijo. Pripravljeni smo na boj z Ludogorcem,'' je Portugalec optimist, saj je prepričan, da lahko slovenski prvak prepreči sanje Bolgarov o nastopu v ligi prvakov.

''To je tekma z največjim izzivom za klub v moji trenerski karieri. Če napredujemo, si bomo prvič zagotovili skupinski del evropskega tekmovanja,'' čuti, kako bo imel opravka z zgodovinsko priložnostjo.

V nogometu se dogajajo tudi čudeži

''Če bomo izpadli, to ne bo presenečenje. Potem bomo nadaljevali evropsko pot v kvalifikacijah za evropsko ligo, a si tega ne želimo. Želimo nadaljevati pot v ligi prvakov, ki jo imam za najboljše tekmovanje na svetu. Še naprej želimo sanjati o ligi prvakov, a se zavedamo, kako nas čaka dvoboj z močnim klubom, ki je pred nekaj tedni kupil igralca za tri milijone evrov,'' je postregel s podatkom, ki jasno in glasno ponazarja razliko med kluboma.

Ko se je Cristiano Ronaldo dokazoval v mladinski zasedbi Sportinga iz Lizbone, je bil eden izmed njegovih trenerjev tudi Joao Henriques. Portugalec je pozneje postal nogometni superzvezdnik in strelski rekorder lige prvakov, tekmovanja, v katerem Olimpija še ni nastopila. Če bi danes izločila Ludogorec, bi jo od senzacionalnega preboja med evropsko elito ločili le še dve oviri. Foto: Reuters

''Na igrišču pa se bo vendarle 11 igralcev spopadlo z 11 igralci. In vse je mogoče. Nogomet je najbolj strasten in nepredvidljiv šport ravno zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Če bi se pomerila klub iz lige NBA in amaterska košarkarska ekipa, si lahko prepričan, da bodo zmagali prvi. Nemogoče je, da bi bilo drugače, ker je treba doseči veliko košev. V nogometu pa nam je zgodovina že pokazala, kako se dogajajo tudi čudeži. Verjamemo, da bi lahko uspelo tudi nam. Verjamemo, da se lahko proti Ludogorcu vpišemo v zgodovino. Za to se tudi trudimo. Dali bomo vse od sebe, da navijače obdarimo z napredovanjem,'' se bo Portugalec, sicer goreč ljubitelj številnih športov, tudi košarke, poskušal podpisati pod nov podvig. To bi bil zgodovinski uspeh, kot ga ljubljanski nogomet ne pomni. Olimpija bi v tem primeru v tej sezoni odigrala najmanj 14 tekem v Evropi!

Vadijo tudi kazenske strele

Ko je Olimpija lani izpadla iz Evrope proti Sepsiju, so bili za Ljubljančane usodni streli z bele točke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V Stožicah pričakuje napadalno igro gostov, ki jih stavne hiše še vedno imajo za izrazite favorite, a privržencem Ludogorca po drugi strani sporoča, da bo želela do visoke posesti žoge priti tudi Olimpija, hkrati pa pritiskati na tekmeca in mu poskušala čim hitreje odvzeti žoge.

Če bi se dvoboj po 90 oziroma 120 minutah končal brez zmagovalca, bi o tem, kdo bo napredoval v 3. krog kvalifikacij, kjer ga najverjetneje čaka turški velikan Galatasaray (na povratni tekmi bo v Istanbulu gostil litovski Žalgiris, prva tekma se je presenetljivo na igrišču z umetno travo končala 2:2), odločali streli z bele točke. ''Pri 11-metrovkah ne odloča sreča, ampak tisto, kar narediš na treningih. Na treningih vadimo kazenske strele. Veliko je odvisno od vratarja, od igralcev, kako se kosajo s pritiskom, drugačnim od tistega, ki vlada na treningih. Tudi na to moramo biti pripravljeni,'' portugalski strateg ne izključuje možnosti, da bi gledalci v Stožicah spremljali dramo, začinjeno z izvajanjem 11-metrovk. Ta scenarij je še kako mogoč, saj v evropskih tekmovanjih ne velja pravilo večjega števila zadetkov v gosteh. Tako bi se izvajale 11-metrovke ob rezultatu 0:0, 1:1, 2:2, 3:3 … Vseeno.

Joao Henriques bo poskušal prekrižati načrte bolgarskemu stanovskemu kolegu Ivajlu Petevu, ki prihaja v Ljubljano po zmago in napredovanje. Foto: Nik Moder/Sportida

Olimpija v zgodovinski boj brez treh

Kar zadeva seznam poškodovanih igralcev, ki ne bodo na voljo, so na njem trije. Pascal Juan Estrada se počasi vrača in bo v nekaj dneh že okrepil prvo ekipo, Justas Lasickas bo odsoten še teden ali dva, podobno pa velja tudi za Raula Florucza, osmoljenca sobotnega dvoboja z Rogaško, ki se je poškodoval že v prvem delu srečanja, nato pa je namesto njega vstopil v igro Saar Fadida in dosegel kar tri zadetke.

Olimpiji bi bil zvečer ob domnevi, da bi Matevž Vidovšek ostal nepremagan, za nepozabno napredovanje dovolj že eden. Srečanje, ki bo napolnilo tribune Stožic, se bo začelo ob 20. uri.