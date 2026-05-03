Juventus lahko ujame Milan, Inter lahko že zvečer odpre penino #vŽivo

Mesec maj prinaša razplet domačih nogometnih prvenstev, v italijanski serie A bo prvak najverjetneje znan že danes. Vodilni milanski Inter ima devet točk prednosti pred Napolijem, ki je v soboto remiziral s Comom, in 12 pred AC Milanom, ki je v nedeljo pri Sassuolu izgubil z 0:2. Če bo Inter zvečer vknjižil vsaj točko proti Pisi, bo že slavil 21. naslov italijanskega prvaka. Juventus pravkar gosti Verono in lahko po točkah ujame Milan.

Italijansko prvenstvo, 35. krog:

Nedelja, 3. maj:

Inter je pred 21. italijansko zvezdnico. Foto: Guliverimage Za Inter bi to bila 21. italijanska lovorika, tretja v zadnjih šestih sezonah, a prva pod vodstvom trenerja Cristiana Chivuja. Za nekdanjega nogometaša Interja in italijanske reprezentance je to šele druga trenerska sezona na čelu članske ekipe. Lani je krajši čas vodil Parmo. Inter lahko osvoji italijansko dvojno krono, saj ga 13. maja čaka finale italijanskega pokala proti Laziu.

Tretji AC Milan se je v nedeljo opekel pri Sassuolu, kjer je od 24. minute po rdečem kartonu Fikaya Tomorija igral z igralcem manj. Gostitelji so sicer povedli že v 9. minuti, zmago z 2:0 pa je v začetku drugega dela potrdil Armand Lauriente.

Napoli je v 35. krogu italijanske prve lige gostoval pri presenečenju sezone, Comu. Tekmeca sta se razšla brez zadetkov.

Udinese je pred domačimi gledalci z goloma Nizozemca Kingsleyja Ehizibueja in Danca Thomasa Kristensena premagal Torino z 2:0, na obračunu v Bergamu med Atalanto in Genoo pa ni bilo golov, tako kot na tekmi v Comu.

