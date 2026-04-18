Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

serie A Juventus Manuel Locatelli

Sobota, 18. 4. 2026, 12.07

Locatelli podaljšal zvestobo Juventusu do leta 2030

Manuel Locatelli | Manuel Locatelli je podaljšal zvestobo Juventusu. | Foto Guliver Image

Manuel Locatelli je podaljšal zvestobo Juventusu.

Foto: Guliver Image

Reprezentant Manuel Locatelli je podaljšal pogodbo z italijanskim prvoligašem iz Torina Juventusom do leta 2030, so v petek objavili pri najuspešnejšem klubu v italijanskem nogometu.

Vezist, kapetan Juventusa v tej sezoni, igra za bianconere od leta 2021, sprva kot posojen igralec iz Sassuola, preden je leta 2023 podpisal pogodbo s trenutno četrtouvrščeno ekipo serie A.

Od svojega prihoda je Manuel Locatelli, ki je zbral 36 nastopov in dosegel tri gole za Italijo, za Juventus odigral 224 tekem v vseh tekmovanjih, dosegel devet golov in prispeval 17 podaj.

"Podaljšanje pogodbe predstavlja nadaljnji korak k utrjevanju in zagotavljanju kontinuitete našega športnega projekta, ki gleda v prihodnost in si prizadeva, da bi bila ekipa še bolj konkurenčna," je v sporočilu za javnost komentiral izvršni direktor Damien Comolli.

Juventus, ki je kot trenutno četrti na ligaški razpredelnici na zadnjem mestu, ki staro damo še pelje v kvalifikacije za ligo prvakov, dve točki pred Comom (5.), se bo v nedeljo v 33. krogu italijanskega prvenstva pomeril z osmouvrščeno Bologno.

Na vrhu lestvice je Inter z 78 točkami, Juventus jih ima 18 manj.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.