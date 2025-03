Celjani to nedeljo gledajo derbi Fiorentina - Juventus

Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića, ki je neporažen zadnjih šest tekem (štiri zmage, dva remija), v 29. krogu serie A v soboto ob 15.00 gosti Verono. Videmčani so 10., tokratni nasprotnik ima na 15. mestu 14 točk manj.

Najbolj zanimive tekme v boju za scudetto, za prvaka prve italijanske lige, se igrajo v nedeljo. Vodilni Inter Milan bo gostil tretjo Atalanto. Ločijo jih le tri točke. Oboji so na 28 tekmah zabili 63 golov, dobili pa so jih 27 oziroma 26. Med njima je na lestvici Napoli, ki je dal samo 45 golov, a jih tudi dobil manj (23). Neapeljčani imajo lažje delo za nove tri točke, saj gostujejo pri Venezii, ki ima vsega tri zmage in je na predzadnjem, 19. mestu.

Zagotovo bo zanimiv tudi dvobojčetrtega Juventusa (devet točk za Interjem) in osme Fiorentine, ki jo bodo zdaj podrobno spremljali nogometaši in trenerski štab NK Celje.

Italijansko prvenstvo, 29. krog:

Petek, 14. marec:

Sobota, 15. marec:

Nedelja, 16. marec

Lestvica: