Nogometaši milanskega Interja so v 28. krogu italijanske lige premagali zadnjeuvrščeno Monzo s 3:2, Napoli pa se jim je po nedelski zmagi nad Fiorentino (2:1) na lestvici približal na točko zaostanka. Blizu je tudi tretjeuvrščena Atalanta, ki je v gosteh nadigrala Juventus in ga v Torinu premagala kar s 4:0. V ponedeljek zvečer sta na zelenici Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Desetouvrščeni Udinese gostuje pri Laziu, ki ima 11 točk več in se kot peti še bori za ligo prvakov.