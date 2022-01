Džeko spravil navijače Interja v delirij

Nogometaši Interja so se z zmago nad Venezio učvrstili na vrhu. Pred srečanjem so veljali za velikega favorita, še toliko bolj, ker je bila Venezia močno oslabljena. Za dvoboj ni kandidiralo kar deset prvokategornikov. Manjkali so Romero, Svoboda, Haps, Mazzocchi, Ebuehi, Busio, Heymans, Aramu, Johnsen in slovenski reprezentant Domen Črnigoj. Za izostanek ogromnega števila igralcev naj bi bila kriva okužba s Covid-19. Njihovi soigralci so zaigrali hrabro in skoraj presenetili italijanskega prvaka. Na San Siru so povedli, nato pa je sledil preobrat. Zmagoviti zadetek je dosegel Edin Džeko v zadnji minuti, nato pa je sledilo veliko slavje na milanskem stadionu.

V nedeljo bo Empoli gostil Romo. Po napovedih italijanskih medijev naj bi od prve minute zaigral Petar Stojanović, Leo Štulac pa bo na svojo priložnost čakal na klopi.

Italijansko prvenstvo, 23. krog: Petek, 21. januar:

Verona : Bologna 2:1 (1:1)

Caprari 38., Kalinić 85.; Orsolini 14. Sobota, 22. januar:

Genoa : Udinese 0:0

R.K.: Cambiaso 79./Genoa



Inter Milano : Venezia 2:1 (1:1)

Barella 40., Džeko 90.; Henry 19.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo, Domen Črnigoj (Venezia) ni kandidiral za tekmo.



Lazio : Atalanta 0:0

Josip Iličić (Atalanta) ni kandidiral za dvoboj. Nedelja, 23. januar:

12.30 Cagliari - Fiorentina

15.00 Torino - Sassuolo

15.00 Napoli – Salernitana (Vid Belec)

15.00 Spezia - Sampdoria

18.00 Empoli (Petar Stojanović, Leo Štulac) - Roma

20.45 Milan - Juventus