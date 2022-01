Atalanta brez Iličića, Primorec prihaja po senzacijo

Z današnjim spopadom med Atalanto in Venezio se začenja osmina finala italijanskega pokala. Pri gostiteljih bo zaradi kazni manjkal Josip Iličić, pri gostih iz Benetk bi lahko od prve minute zaigral Primorec Domen Črnigoj. V četrtek bo zanimivo v Neaplju in Milanu, prihodnji teden pa se "slovenski" pokalni obračun obeta na San Siru med Handanovićevim Interjem in Empolijem, za katerega nastopata Petar Stojanović in Leo Štulac. Majerjev Lecce bo v zadnji tekmi osmine finala gostoval pri Mourinhovi Romi.