Noro, kakšna tekma v Rimu!

V atraktivnem derbiju na Olimpicu so se dragocene zmage, s katero so se učvrstili na petem mestu, razveselili nogometaši Juventusa. Stara dama je gostovali pri Mourinhovi Romi. Sprva ji ni kazalo preveč dobro, saj je po 53 minutah zaostajala z 1:3. Navijači sinov volkulje so se nadejali velikega uspeha, ko so črno-beli vrnili udarec, najprej v razmaku sedmih minut, od 70. do 77. minute, poskrbeli za popoln preobrat. Povedli so s 4:3, a s tem drame v večnem mestu še ni bilo konec. Zaradi izključitve, rdeči karton je prejel Matthijs de Ligt, je Juventus ostal z igralcem manj.

Daniele Rugani, Alvaro Morata in Giorgio Chiellini so tako odhiteli čestitati vratarju Wojciechu Szczesnyju, ki je v 83. minuti ubranil najstrožjo kazen Lorenzu Pellegriniju. Foto: Reuters

Roma je pritisnila na vrata gostov in si priigrala izjemno priložnost za izenačenje. Sodnik je pokazal na belo točko, a je Lorenzo Pellegrini, ki je na tekmi zatresel mrežo Juventusa (za 3:1) s prostega strela, zapravil najstrožjo kazen. Poljski vratar Wojciech Szczesny, sicer nekdanji član Rome, je prebral namero zvezdnika Rome, ostalo je pri vodstvu Juventusa s 4:3 in zelo pomembni zmagi v boju za mesta, ki peljejo v ligo prvakov. Szczesny je v tej sezoni ubranil že dve 11-metrovki Romi, na prvi tekmi je spravil v slabo voljo Jordana Veretouta.

Ibrahimović zadel že v 2. minuti

Nogometaši Milana so v 21. krogu v gosteh premagali Venezio s 3:0 in se vsaj do večera povzpeli na vrh lestvice elitne italijanske lige. V Benetkah je Milan povedel že v drugi minuti z golom Zlatana Ibrahimovića, Theo Hernandez pa je podvojil prednost v 48. minuti. Obakrat je podal Rafael Leao. Hernandez je v 60. minuti unovčil še najstrožjo kazen za 3:0, malce pred tem je zaradi igranja z roko rdeči karton pri domačih dobil Avstrijec Michael Svoboda. Slovenski reprezentant Domen Črnigoj je po zaostanku z 0:3 s klopi vstopil v beneško ekipo in kmalu zatem dvakrat neuspešno streljal proti vratom.

Petar Stojanović je proti Sassuolu doživel hud domači poraz (1:5). Foto: Guliverimage

V drugi tekmi pestrega nedeljskega sporeda v serie A je Sassuolo v Toskani s kar 5:1 nadigral Empoli. Pri gostiteljih sta nastopila oba slovenska reprezentanta. Petar Stojanović je odigral vso tekmo, Leo Štulac pa prvi polčas, po katerem je Empoli zaostajal z 1:2, po izključitvi Mattie Vittija pa so gostje zadeli v polno še trikrat. Po dvakrat sta v polno merila Giacomo Raspadori in Gianluca Scamacca, ki je z osmimi zadetki najboljši strelec Sassuola v tej sezoni.

Teniška zmaga Atalante v bližini Slovenije

Atalanta je navdušila navijače z izvrstno predstavo v Vidmu. Že po prvem polčasu je vodila s 3:0, na koncu pa ponižala Udinese s teniškim rezultatom 6:2. Josip Iličić ni zaigral od začetka. V igro je vstopil v 79. minuti, ko je La Dea že vodila s 4:1. Pri gostih iz Bergama se je z dvema zadetkoma izkazala kolumbijski napadalec Luis Muriel.

Kolumbijec Luis Muriel je v Vidmu zadel dvakrat v polno. Foto: Reuters

Atalanta po zmagi ostaja na četrtem mestu, pred njo pa je z dvema točkama prednosti Napoli, ki je v nedeljo izkoristil prednost domačega igrišča proti Sampdorii in zmagal z 1:0. Na stadionu Diego Armando Maradona je zmagoviti gol dosegel Andrea Petagna.

Zvečer bo derbi kroga na San Siru. Vodilni Inter, ki brani naslov, bo s kapetanom Samirjem Handanovićem na vrati pričakal Lazio.

Italijansko prvenstvo, 21. krog: Nedelja, 9. januar:

Venezia : Milan 0:3 (0:1)

Ibrahimović 2., Hernandez 48., 59./11-m; R.K.: Svoboda 58./Venezia

Domen Črnigoj (Venezia) je igral od 60. minute.



Empoli : Sassuolo 1:5 (1:2)

Henderson 16.; Berardi 13./11-m, Raspadori 24., 71., Scamacca 67., 90.+2; R.K.: Viti 60./Empoli

Petar Stojanović (Empoli) je odigral vso tekmo, Leo Štulac (Empoli) je odigral prvi polčas.



Napoli : Sampdoria 1:0 (1:0)

Petagna 43.



Udinese : Atalanta 2:6 (0:3)

Djimsiti 59./ag., Beto 88.; Pašalić 17., Muriel 22., 76., Malinovsky 43., Maehle 89., Pessina 90.+2

Josip Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 79. minuti.



Genoa : Spezia 0:1 (0:1)

Bastoni 14.



Roma : Juventus 3:4 (1:1)

Abraham 11., Mkhitaryan 48., Pellegrini 53.; Dybala 18., Locatelli 70., Kuluševski 72., De Sciglio 77.; R.K.: de Ligt 81./Juventus

Pellegrini (Roma) je v 83. minuti zapravil 11-m.



20.45 Inter (Samir Handanović) - Lazio

20.45 Verona - Salernitana (Vid Belec) Ponedeljek, 10. januar:

17.00 Torino - Fiorentina Torek, 11. januar:

20.45 Cagliari - Bologna