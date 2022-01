Tekma resnice za Mourinha in njegovo Romo

To je začetek druge polovice italijanskega prvenstva. Roma se pod vodstvom Joseja Mourinha vendarle pobira. Na zadnjih treh tekmah so dvakrat zmagali in enkrat remizirali. Kritike so utišali z zmago nad Atalanto s 4:1. Da so res v vzponu, lahko dokažejo proti Milanu, ki ima na lestvici 10 točk več. Milan je drugi, štiri točke za vodilnim Interjem, Roma pa šesta, 14 točk za vodilnimi.

Nič manj zanimiv ne bo večerni derbi med Juventusom in Napolijem. Torinčani so na zadnjih petih tekmah osvojili 13 točk. Bodo pa tokrat nekoliko oslabljeni, zaradi pozitivnega testa na koronavirus je med drugim odsoten kapetan Giorgio Chiellini.

Italijansko prvenstvo, 20. krog: Četrtek, 6. 1.:

Bologna - Inter Milan (Samir Handanović)

Sampdoria - Cagliari

Lazio - Empoli (Petar Stojanović, Leo Štulac)

Spezia - Verona

Atalanta (Josip Iličić) - Torino

Sassuolo - Genoa

AC Milan - AS Roma

Juventus - Napoli Prestavljeno:

Salernitana (Vid Belec) - Venezia (Domen Črnigoj)

Fiorentina - Udinese