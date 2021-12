Čas se Salernitani izteka že vse od trenutka, ko se je letos po 23 letih vrnila v serie A. Težavo povzroča lastnik leta 1919 ustanovljenega kluba iz Salerna, Claudio Lotito, človek, ki obenem predseduje tudi rimskemu Laziu in je njegov večinski lastnik, s čimer pa krši pravila italijanske nogometne zveze (FIGC), ki prepoveduje enemu človeku ali podjetju vodenje dveh klubov v isti ligi.

Iščejo novega lastnika

Lotito tako že vso sezono išče kupca za Salernitano, do zdaj pa ga še ni našel. Vodstvo zveze je zaprosil, da mu rok za prodajo podaljša do konca sezone, ko bi se težava bolj ali manj rešila sama, Salernitana je namreč na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, v 18 tekmah je dosegla le dve zmagi in dvakrat remizirala, ob tem pa ima 14 porazov in se ji tako ali tako obeta selitev v serie B. A FIGC je neomajna, vztraja pri rešitvi lastniškega statusa do 31. decembra.

Za klub iz Salerna igra tudi francoski veteran Frank Ribery, tako se je bojeval na tekmi z Laziem, rimskim velikanom, ki je prav tako v lasti Claudia Lotita. Foto: Guliverimage

Belcu, Riberyju in druščini ni do smeha

Po družbenih omrežjih se širijo šale, kot je: "Če še niste kupili božičnih in novoletnih daril, je to priložnost za vas." A nogometašem Salernitane najbrž ni do smeha. Če Lotito ne najde kupca v devetih dneh in italijanska zveza vztraja pri svojih zahtevah, pomeni, da je Vid Belec že odigral zadnjo tekmo v tej sezoni v serie A. 17. decembra je z 0:5 izgubil proti Interju Samirja Handanovića.

Pred božičem bi se moral pomeriti z Udinesejem, a je bila tekma prestavljena zaradi proticovidnih protokolov. Naslednja tekma na sporedu Salernitane je šele 6. januarja 2022, ko bi se morala ta spopasti z Venezio. Se bo sploh zgodila? Če bo Salernitana izločena, bodo izbrisani tudi vsi njeni izidi in točke, tudi tiste, ki so jih na tekmah z njo vknjižila preostala moštva.

