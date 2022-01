Kaj se dogaja z Josipom Iličićem? "Spet psihične težave."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Videti je, da se je Josip Iličić spet pogreznil v brezno depresije," piše La Repubblica. Iličić je zadnjo tekmo odigral 9. januarja, ko je njegova Atalanta s 6:2 porazila Udinese. Slovenski reprezentant je takrat v igro vstopil v 79. minuti tekme, v prvi enajsterici kluba iz Bergama pa se je nazadnje znašel 18. decembra lani, ko je Atalanta priznala premoč Romi z 1:4.

Na zadnjih dveh tekmah proti Venezii in Interju Iličića sploh ni bilo v kadru Atalante, v klubu pa ga ščitijo, poroča La Repubblica, a obenem potrebujejo njegove zadetke v ogorčenem boju za mesta, ki peljejo v ligo prvakov. "Situacija je kompleksna. Po eni strani gre za vprašanje človečnosti, po drugi pa za čisti profesionalizem," piše italijanski medij in ugotavlja, da bi se lahko Iličić, ki ima z Atalanto pogodbo do konca leta 2023, znašel tudi na nogometni tržnici: "Ideja za tem je, da bi morda s spremembo okolja spet našel nasmeh."

