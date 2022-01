Milan se je opekel, Handanovićevi ostajajo vodilni

Zlatan Ibrahimović in soigralci Milana so si doma privoščili spodrsljaj in izgubili s Spezio.

Zlatan Ibrahimović in soigralci Milana so si doma privoščili spodrsljaj in izgubili s Spezio. Foto: Guliverimage

Nogometaši Milana so imeli v ponedeljek priložnost za skok na vrh, a so v 22. krogu italijanskega prvenstva doma nepričakovano izgubil s Spezio, Napoli pa je slavil v Bologni in se Milančanom približal na dve točki. Oba "slovenska" obračuna sta se že med vikendom razpletla brez zmagovalca. Na dvoboju med Venezio in Empolijem so nastopili trije slovenski reprezentanti (Domen Črnigoj, Petar Stojanović in Leo Štulac), na večernem derbiju med Atalanto in Interjem pa pri gostiteljih ni bilo Josipa Iličića. Načrte mu je prekrižala okužba s Covid-19. Pri vodilnih branilcih naslova je branil vso tekmo Samir Handanović ter zbral šest obramb.