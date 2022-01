Veteran Nani okrepil Črnigojevo Venezio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski nogometaš Nani je novi član Venezie. Petintridesetletnik je zadnje tri sezone igral v Združenih državah Amerike pri Orlandu, s klubom iz Benetk, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Domen Črnigoj, pa je sklenil pogodbo do konca sezone 2022/23.

Nani je nekoč veljal za enega najbolj nadarjenih krilnih napadalcev, večji del poklicne kariere pa je preživel pri Manchester Unitedu, kamor je prišel iz lizbonskega Sportinga.

Za rdeče vrage je igral med letoma 2007 in 2014. Kasneje je ponovno oblekel dres Sportinga, igral pa je tudi za Fenerbahče, Valencio, Lazio in nazadnje Orlando. Na 84 tekmah za ameriški klub je dosegel 31 golov in 17 podaj.

Za portugalsko reprezentanco je zbral 112 nastopov in dosegel 23 golov.

Na Floridi mu je pogodba potekla po koncu lanskega koledarskega leta, brez odškodnine pa se je zdaj pridružil trenutno 17. ekipi italijanske lige.