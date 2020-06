Še en namig o tem, da se bo Cristiano Ronaldo preselil v ZDA

"Že nekaj let nazaj mi je rekel, da bo kariero najverjetneje končal v ZDA," je Portugalec v vrstah Orlando Cityja Nani povedal o svojem rojaku in nekdanjem soigralcu, petkratnem dobitniku zlate žoge Cristianu Ronaldu. O tem, da se bo eden najboljših nogometašev na svetu preselil v ZDA, nogometni svet sicer namiguje že dlje časa.

"Da bo prišel, seveda ni stoodstotno, a obstaja velika možnost. Če bo res prišel, bo to super tako za nogomet v ZDA kot tudi zanj. Prišel bo v super tekmovanje, s sijajnimi klubi, odlično organizacijo, dobrimi trenerji in nogometaši, ki iz leta v leto napreduje," je za ESPN povedal član Orlando Cityja Nani, sicer dober prijatelj Cristiana Ronalda, s katerim že 14 let igrata za portugalsko reprezentanco, z njo sta leta 2016 postala tudi evropska prvaka.

V družbi Nanija v portugalski reprezentanci. Foto: Reuters Ne samo v reprezentanci, dve leti sta skupaj igrala tudi za Manchester United. Prav na Old Traffordu je Ronaldo leta 2008 osvojil svoj prvi naslov klubskega evropskega prvaka, kar mu je potem v majici Real Madrida uspelo še štirikrat.

Z Manchester Unitedom je osvojil še osem lovorik, eno je na začetku svoje bleščeče nogometne poti dočakal kot član lizbonskega Sportinga, kar 14 se jih je veselil v majici Real Madrida in tri osvojil v dresu zdajšnjega kluba, h kateremu je prišel leta 2018, torinskega Juventusa.

S Torinčani ima Ronaldo podpisano pogodbo do leta 2022. Ko se bo ta iztekla, bo star že 37 let, a za zdaj nič ne kaže, da so zanj leta prevelika ovira.

Odkar je prišel v Torino, je za Juventus zabil kar 53 golov v 77 nastopih.

K Beckhamu v Miami, s katerim povezujejo še številne zvezdnike?

O tem, da se bo, predvsem zaradi tamkajšnjega trga, ob koncu svoje bleščeče nogometne poti preselil v ZDA, se o Ronaldu piše že nekaj časa. Nekajkrat je na tak scenarij namignil tudi sam. Govorice so še glasnejše, odkar je postalo jasno, da se v tamkajšnjo najmočnejšo ligo MLS v vlogi lastnika moštva vrača David Beckham.

David Miami je v MLS igral za Los Angeles Galaxy. Zdaj se je v ZDA vrnil v vlogi predsednika in lastnika novega moštva v najmočnejši severnoameriški nogometni ligi Inter Miami. Foto: Getty Images

Njegov Inter Miami je bil ustanovljen leta 2018, letos pa pred izbruhom pandemije novega koronavirusa odigral dve tekmi. Na njegovem igralskem seznamu za zdaj ni zvenečih imen, a naj bi Beckham delal na tem, da se bo to v prihodnosti krepko spremenilo.

Z odhodom na Florido so v preteklosti že povezovali argentinskega super zvezdnika iz Barcelone Lionela Messija, njegovega novega francoskega soigralca Antoina Griezmanna, pa še enega člana Barcelone, Urugvajca Luisa Suareza, Kolumbijca Jamesa Rodrigueza in Radamela Falcaa, Španca v vrstah Manchester Cityja Davida Silvo, in še nekatere zdajšnje in nekdanje zvezdnike evropskega nogometa.