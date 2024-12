Portugalec Nani objavil konec kariere: Čas je za slovo

"To je bila neverjetna zgodba in rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali in me podpirali pri vzponih in padcih v karieri, ki je trajala več kot 20 let in mi dala toliko nepozabnih spominov," je dodal.

Nani je v tej sezoni igral za domačo Estrelo da Amadoro, zadnjo tekmo pa je odigral 1. novembra.

Kariero je začel pri lizbonskem Sportingu, junija 2007 pa se je za 25 milijonov evrov preselil v Manchester United.

V dresu rdečih vragov je kot del ekipe sira Alexa Fergusona zbral 230 nastopov in dosegel 41 golov. Na Old Traffordu je osvojil štiri naslove premier league, ligo prvakov 2008 in dvakrat ligaški pokal ter tudi klubsko svetovno prvenstvo.

V Sporting se je kot posojen igralec vrnil v sezoni 2014/15, preden je naslednjo sezono dokončno zapustil United in odšel v Fenerbahče. Igral je še za Valencio, Lazio, tretjič za Sporting, Orlando City, Venezio, Melbourne Victory, Adano Demirspor in nazadnje za domačo zvezdo.

Za portugalsko reprezentanco je zbral 112 nastopov in dosegel 24 golov. Vrhunec v portugalskem dresu je doživel leta 2016, ko je osvojil naslov na euru.

Nani je igral na treh evropskih prvenstvih (2008, 2012, 2016) in enem svetovnem (2014).

Po igralski karieri namerava Nani ostati v nogometu. Nedavno je namreč 25 kilometrov južno od Lizbone odprl nogometno akademijo Nani.