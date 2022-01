Belčeva Salernitana uredila status in ostaja v serie A

Italijanski nogometni prvoligaš Salernitana je uspešno rešil vprašanje vodstva kluba in ostaja član elitne serie A. Podjetnik Danilo Iervolino je v četrtek podpisal ustrezne dokumente in postal novi predsednik kluba, kjer igra tudi slovenski vratar Vid Belec, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Prosim pa vas za malo potrpljenja. Sem nov na tem področju," je ob tem povedal Iervolino, dodal, da je zelo optimističen, da bo njegovo delo kmalu obrodilo sadove.

Z novim predsednikom Salernitana lahko ostane del elitne italijanske lige. Klub je moral najti novega lastnika in predsednika, saj je njegov prejšnji lastnik Claudio Lotito tudi predsednik rimskega Lazia, kar pa je po pravilih lige prepovedano,

Lotito je klub zato predal upravnikom, ki so se obvezali, da do konca leta 2021 najdejo nove vodilne. Z nekaj zamude so bili pri tem v takorekoč zadnjem trenutku tudi uspešni, ko so najavili nove lastnike in pridobili nekaj dodatnega časa.

