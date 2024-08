"Slovenski" Udinese v Bologni

Na uvodni nedeljski tekmi 1. kroga nove sezone serie A, bo Udinese, pri katerem sta prvokategornika Jaka Bijol in Sandi Lovrić, v tej sezoni pa si bo skušal čim več priložnosti za nastop priigrati tudi obetavni 17-letni David Pejičić, ob 18.30 gostoval v Bologni. Verona, pri kateri se dokazuje tudi 22-letni napadalec David Flakus Bosilj, bo pričakala Napoli, Venezia, ki se je vrnila med prvoligaše, pa bo z Domnom Črnigojem gostovala na Olimpicu pri Laziu. Naslov brani milanski Inter, ki je v uvodnem dejanju remiziral pri Genoi (2:2). Z enakim rezultatom sta se na San Siru razšla AC Milan in Torino. Petar Stojanović na dvoboju med Empolijem in Monzo (0:0) ni dočakal priložnosti za nastop.