Zadnji krog italijanskega prvenstva je razvlečen od četrtka do nedelje. Fiorentina je na prvi tekmi s 3:2 ugnala Cagliari in se utrdila na osmem mestu. Pred nedeljsko tekmo med Verono in prvakom Interjem bodo trenerju milanske ekipe Simoneju Inzaghiju podelili nagrado za najboljšega trenerja sezone.

Fiorentina je na četrtkovi tekmi zadnjega kroga serie A s 3:2 ugnala Cagliari in se pred finalom konferenčne lige, v katerem se bo v Atenah pomerila z Olympiakosom, utrdila na osmem mestu. Zasedba iz Toskane je do 89. minute zaostajala z 1:2, nato pa je sledil preobrat.

Nastop med evropsko elito imata poleg Interja, Bologne in Atalante zagotovljena tudi Juventus in AC Milan, ki bosta v soboto še zadnjič zaigrala na domačem stadionu.

Novopečena zmagovalka lige Europa Atalanta si lahko v nedeljo zagotovi najmanj peto mesto. Teoretične možnosti za ligo prvakov ima tudi še Roma, ki bo gostovala pri Empoliju, neposrednem tekmecu Udineseja v boju za obstanek. Videmčani si bodo z Jako Bijolom in Davidom Pejičićem, ki bi lahko sedel na klopi, ter brez poškodovanega Sandija Lovrića, prvoligaško kožo reševali na gostovanju pri Frosinoneju.

Nagrada za trenerja leta Inzhagiju

Simone Inzaghi Foto: Reuters Simoneja Inzaghija, stratega milanskega Interja, ki je osvojil jubilejni, 20. naslov italijanskega prvaka, so izbrali za trenerja sezone 2023/24 v Italiji. Nasledil je Luciana Spallettija, ki je bil lani prvak z Napolijem. "Inter je imel v italijanskem prvenstvu najboljši napad, najboljšo obrambo in 28 zaporednih zmag. Nihče ne more biti boljši od Inzaghija," je vodstvo lige zapisalo v izjavi in dodalo, da so Inzhagijevi varovanci igrali napadalen nogomet, hkrati pa ohranjali kompaktnost in trdnost.

Nagrado mu bodo podelili v Veroni, pred zadnjo prvenstveno tekmo Interja, ki ima na lestvici 19 točk prednosti pred drugouvrščenim mestnim tekmecem Milanom. Odkar je Inzaghi leta 2021 prevzel Inter, je klub popeljal do treh italijanskih superpokalov, dveh italijanskih pokalov in v prejšnji sezoni do finala lige prvakov.

