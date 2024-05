Tekma sezone za Bijola in soigralce

Dva kroga pred koncem italijanske serie A je najbolj zanimivo v boju za obstanek, saj ima še 13. Lecce samo pet točk prednosti pred 18. Empolijem. Vmes je tudi "slovenski" Udinese, ki je le točko nad cono izpada. Jaka Bijol in soigralci (Sandi Lovrić je poškodovan) so v prejšnjem krogu premagali Lecce, to nedeljo pa igrajo prav z Empolijem (ob 15. uri). Zmaga proti neposrednemu tekmecu bi torej pomenila obstanek!

V prvi italijanski nogometni ligi se do ponedeljka igrajo tekme 37., predzadnjega kroga. Prvo in drugo mesto sta že odločena, pripadla sta Interju in AC Milanu, Bologna in Juventus (oba 57 točk) se potegujeta za tretje mesto, trenutno peta Atalanta pa brani tri točke prednosti pred Romo in štiri pred Laziom, saj tudi peto mesto iz serie A letos prinaša nastop v ligi prvakov. Atalanta je dobila zadnje štiri tekme, Roma že tri ni zmagala, tako se zdi, da so nogometaši iz Bergama na dobri poti. Atalanta v tem krogu igra z Leccejem, Roma z Genoo, Lazio pa čaka gostovanje pri prvakih v Milanu. Ta tekma bo v nedeljo zvečer.

Italijansko prvenstvo, 37. krog:

Petek, 17. maj:

Sobota, 18. maj:

Nedelja, 19. maj:

Ponedeljek, 20. maj:

Lestvica: