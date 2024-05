Ne bo preobrata, Tuchel vendarle zapušča Bayern

"To je moja zadnja tiskovna konferenca na Säbener Strasse. Dogovor iz februarja še vedno velja. Smo se pogovarjali v zadnji mesecih, a nismo uspeli doseči dogovora. Torej ostajamo pri tem, kar smo se dogovorili februarja," je dejal Thomas Tuchel.

Tuchel, ki je Chelsea leta 2021 popeljal do naslova lige prvakov, je konec marca 2023 zamenjal Juliana Nagelsmanna na čelu bavarskega velikana s pogodbo do leta 2025.

V polfinalu lige prvakov se mu je nasmihal uspeh proti madridskemu Realu, a je v zadnjih minutah zapravil prednost. Foto: Reuters

"Liga prvakov je bila videti popolna do 87. minute tekme z Realom v Madridu. Če bi se ta tekma drugače iztekla, bi bil pogled na sezono povsem drugačen. Toda ne bežim od odgovornosti, kot nisem in ne bom. Obenem lahko povem, da po 15 mesecih klub lahko zapustim z dvignjeno glavo," je še dejal Tuchel.

Vodstvo Bayerna še ni našlo njegovega naslednika. Kandidati, v medijih so se omenjali Xabi Alonso, Ralf Rangnick in Julian Nagelsmann, so povedali, da bodo raje obdržali sedanje položaje.