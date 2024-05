Lovorika ga ni rešila: Juventus po incidentu odpustil trenerja

Juventus je v sredo osvojil italijansko pokalno lovoriko. Za zmago proti Atalanti je zadel Dušan Vlahović. A je dogajanje zasenčil incident, ki si ga je dovolil glavni trener stare dame Massimiliano Allegri. Sporekel se je s sodnikom, povsem izgubil živce, se začel slačiti, besen na tla zalučal svoj suknjič in tako prejel rdeči karton. Po tekmi je do kratkega stika s športnim direktorjem kluba Cristianom Giuntolijem, za piko na i pa se je Allegri sprl še z urednikom časopisa Tuttosport (Guido Vaciago).

Massimiliano Allegri je izgubil živce. Foto: Reuters Vodstvo Juventusa nad njegovim obnašanjem ni bilo niti najmanj navdušeno. Prekinitev pogodbe je bila tako pričakovana, a z zaključkom sezone. A zdaj iz Torina sporočajo, da se njihova pot z Allegrijem nemudoma končuje. "Odpoved pogodbe sledi po neprimernem obnašanju med in po finalu italijanskega pokala, ki ni skladno z vrednotami Juventusa," so v klubu zapisali v sporočilu za javnost,

Allegri je Juventus vodil od leta 2014 pa do 2019 in nato znova od 2019 do danes. Petkrat so pod njegovim vodstvom osvojili serie A in petkrat tudi Coppo Italio. Dvakrat so bili finalisti evropske lige prvakov.

Začel se je kar slačiti. Foto: Reuters

Prva želja za Allegrijevo zamenjavo je Thiago Motta, ki vodi Bologno. Na zadnjih dveh tekmah sezone pa bo ekipo vodil trener mladinske ekipe Paolo Montero.