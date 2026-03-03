V solze spravili Napoli, zdaj želijo še Inter

Danes bosta v prvi polfinalni tekmi italijanskega pokala obračunala Como in Inter. Gostitelji so v četrtfinalu v gosteh zadali boleč poraz Napoliju in ga izločili iz pokala, zdaj pa bodo imeli opravka s favoritom iz Milana, ki se želi navijačem po nepričakovano hitrem izpadu iz Evrope odkupiti z dvojno italijansko krono. V sredo se bosta v prvem polfinalnem dvoboju pomerila še Lazio in Atalanta, povratni tekmi pa bosta šele čez poldrugi mesec.

Kdo bo zaigral v finalu italijanskega pokalnega tekmovanja 13. maja na Olimpijskem stadionu v Rimu? Sodeč po uvrstitvi v serie A je največji favorit Inter, ki se želi navijačem po bolečem izpadu iz lige prvakov, ko je dvakrat ostal praznih rok protio Bodo/Glimt, odkupiti z dvojno italijansko krono. V prvenstvu so na dobri poti do scudetta, saj imajo pred najbližjim zasledovalcem Milanom kar deset točk prednosti.

Milanski Inter želi v tej sezoni osvojiti dvojno italijansko krono. Foto: Reuters

Pred nogometaši Interja pa je v pokalu zelo neugoden tekmec. Como pod vodstvom Cesca Fabregasa meša štrene številnim favoritom, na zelenici pa blesti nekdanji dragulj madridskega Reala Nico Paz.

V sredo se bosta na Olimpicu, tradicionalnem prizorišču finala pokala, udarila Lazio in Atalanta.

Povratni polfinalni tekmi sta predvideni šele za 22. april.

Italijanski pokal, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec: