Avtor:
R. P.

Torek,
3. 3. 2026,
11.34

Lazio Atalanta Inter Como italijanski pokal

Italijanski pokal, polfinale (prvi tekmi)

V solze spravili Napoli, zdaj želijo še Inter

R. P.

Como | Nogometaši Coma so v tej sezoni presenetili že številne italijanske klubske velikane. | Foto Reuters

Nogometaši Coma so v tej sezoni presenetili že številne italijanske klubske velikane.

Foto: Reuters

Danes bosta v prvi polfinalni tekmi italijanskega pokala obračunala Como in Inter. Gostitelji so v četrtfinalu v gosteh zadali boleč poraz Napoliju in ga izločili iz pokala, zdaj pa bodo imeli opravka s favoritom iz Milana, ki se želi navijačem po nepričakovano hitrem izpadu iz Evrope odkupiti z dvojno italijansko krono. V sredo se bosta v prvem polfinalnem dvoboju pomerila še Lazio in Atalanta, povratni tekmi pa bosta šele čez poldrugi mesec.

Roma - Juventus
Sportal Juventus v derbiju kroga do točke v Rimu

Kdo bo zaigral v finalu italijanskega pokalnega tekmovanja 13. maja na Olimpijskem stadionu v Rimu? Sodeč po uvrstitvi v serie A je največji favorit Inter, ki se želi navijačem po bolečem izpadu iz lige prvakov, ko je dvakrat ostal praznih rok protio Bodo/Glimt, odkupiti z dvojno italijansko krono. V prvenstvu so na dobri poti do scudetta, saj imajo pred najbližjim zasledovalcem Milanom kar deset točk prednosti.

Milanski Inter želi v tej sezoni osvojiti dvojno italijansko krono. | Foto: Reuters Milanski Inter želi v tej sezoni osvojiti dvojno italijansko krono. Foto: Reuters

Pred nogometaši Interja pa je v pokalu zelo neugoden tekmec. Como pod vodstvom Cesca Fabregasa meša štrene številnim favoritom, na zelenici pa blesti nekdanji dragulj madridskega Reala Nico Paz.

V sredo se bosta na Olimpicu, tradicionalnem prizorišču finala pokala, udarila Lazio in Atalanta.

Povratni polfinalni tekmi sta predvideni šele za 22. april.

Italijanski pokal, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec:

Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?

15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria 
3 - Bologna, Parma 

Ange-Yoan Bonny
Sportal Lazio po drami v Bologni izločil branilce lovorike
Parma : Milan
Sportal Vodilni Inter do nove zmage, Napoliju in Milanu spodrsnilo
Bodo Glimt Inter
Sportal Senzacionalna pravljica, ki vliva upanje revnejšim
