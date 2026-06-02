Začenja se! Vegas v tej sezoni strup za Carolino, njen trener poln čustev.

Vrhunec hokejske sezone v Sloveniji je nedavno postregel z junaškim obstankom risov v najmočnejši skupini svetovnega hokeja na delu. Svetovno prvenstvo v Švici, kjer so postali prvaki Finci, je potekalo brez številnih zvezdnikov, ki še vedno nastopajo v ligi NHL. Na drugi strani velike luže se začenja težko pričakovano sklepno dejanje končnice, ki bo podalo odgovor na vprašanje, kdo bo letos osvojil Stanleyjev pokal. V finalu se merita Carolina in Vegas, prednost domačega ledu bodo na uvodnih dveh tekmah imeli Hurricanes.

V dvorani Lenovo Center v Raleighu se bo v noči na sredo odigrala prva tekma velikega finala lige NHL. Carolina bo gostila Vegas, s katerim je v rednem delu lige NHL izgubila oba dvoboja. Tako doma kot tudi v gosteh. Ko je Vegas gostoval v Raleighu, je zmagal s 6:3, v vrstah zmagovalcev pa se je najbolj izkazala Jack Eichel. Prispeval je dva zadetka in podajo.

Eichel je pomemben člen Vegasa, ki nastopa v velikem finalu lige NHL že tretjič v devetih letih, odkar nastopa v najmočnejši hokejski ligi na svetu. V tem pogledu je najuspešnejši klub v ligi od leta 2018. Največji uspeh je dosegel leta 2023, ko je postal prvak.

Brind'Amour po 20 letih spet v finalu

Rod Brind'Amour je popeljal Carolino leta 2006 do edinega naslova v ligi NHL. Foto: Reuters Hurikani so se na drugi strani v končnico lige NHL prebili že osmič zapored, v finalu pa bodo zaigrali prvič po letu 2006. Takrat so postali prvaki, kar je tudi njihov edini naslov. Prekrižali so načrte Edmontonu, kapetan pa je bil takrat 35-letni Rod Brind'Amour. 20 let pozneje je Brind'Amour trener Caroline. Postal je šele sedmi hokejist, ki je ekipo popeljal v finale lige NHL kot kapetan, nato pa še kot trener.

Veliki finale lige NHL se bo tako začel v noči na sredo. Uvodni tekmi finala bosta v Severni Karolini. Zmagovalec v boju na štiri zmage pa bo morda najprej znan dva dni pred začetkom letošnjega SP v nogometu po tekmi v Las Vegasu, če pa bosta ekipi odigrali vseh sedem tekem, bo tudi morebitni sedmi obračun na sporedu šele 17. junija.

55-letni Kanadčan Rod Brind'Amour je šele sedmi hokejist, ki se je v finale lige NHL uvrstil tako kot kapetan kot tudi trener. Foto: Reuters

Veliki favorit finala je Carolina, ki je po poročanju ameriških medijev vse od leta 1987, ko so v ligi uvedli pravilo napredovanja na štiri zmage, edina ekipa, ki se je v veliki finale uvrstila z 12 zmagami in le enim porazom. Na uvodni tekmi finala vzhoda jih je premagal prav Montreal.

Liga NHL, finale, 2. junij

Finale lige NHL: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights (4) /0:0/ / / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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