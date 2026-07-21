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Avtor:
A. T. K.

Torek,
21. 7. 2026,
15.00

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
dopinška kontrola Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Torek, 21. 7. 2026, 15.00

56 minut

Nov val poznih dopinških kontrol na predvečer kronometra! Tudi v ekipi Evenepoela in Seixasa.

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Remco Evenepoel | Dopinški nadzorniki so večer pred kronometrom obiskali tudi ekipo Remca Evenepoela. | Foto Guliverimage

Dopinški nadzorniki so večer pred kronometrom obiskali tudi ekipo Remca Evenepoela.

Foto: Guliverimage

Po dopinških kontrolah, ki sta jih v noči na nedeljo prestala Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard ter ki so zaradi časa izvedbe vzbudile val kritik, so inšpektorji Mednarodne agencije za testiranje (ITA) v ponedeljek zvečer nenapovedano obiskali še več ekip na Dirki po Franciji.

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Po informacijah francoskega časnika Le Parisien naj bi se val kontrol začel že ob 20. uri pri ekipi Decathlon CMA CGM, za katero nastopa tudi Paul Seixas, veliki up francoskega kolesarstva, ki je v skupnem seštevku trenutno na visokem četrtem mestu. Ob 21. uri naj bi sledila Groupama-FDJ, uro pozneje pa še Team Picnic PostNL in Red Bull - BORA - hansgrohe, ekipa Remca Evenepoela, Floriana Lipowitza in slovenskega kolesarja Jana Tratnika.

Ali podpirate nočno testiranje kolesarjev na Dirki po Franciji?

  • Da, absolutno, le tako se da odkriti nepravilnosti.
    16,04 %
    17 glasov
  • Ne, nadzorniki to lahko počnejo izven nočnega časa
    76,42 %
    81 glasov
  • Da, a naj se to dogaja v vseh športih, ne samo v kolesarstvu
    7,55 %
    8 glasov
Oddanih 106 glasov

Informacijo je v torek zjutraj za nemško televizijo ZDF potrdil tudi vodja Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk.

"Včeraj zvečer so obiskali nekaj naših kolesarjev. Nekateri so že spali, vendar so morali opraviti testiranje," je pojasnil vodja ekipe Remca Evenepoela, ki v skupnem seštevku Toura zaseda drugo mesto za Tadejem Pogačarjem.

Priznal je, da pozne dopinške kontrole vplivajo na regeneracijo kolesarjev, vendar jih kljub temu podpira. Dodal je še, da pravila dovoljujejo tudi testiranja v nočnem času, po njegovem mnenju pa takšen nadzor prispeva k večji verodostojnosti športa. "Pravilnik dovoljuje, da se kontrole izvajajo tudi pozno ponoči. Tako zagotavljamo, da je naš šport čist in verodostojen, zato je to preprosto del kolesarstva," je dodal.

Mnenja o poznih in nočnih dopinških kontrolah so med kolesarji, ekipami in javnostjo močno deljena, o čemer smo na Sportalu že poročali. Medtem ko eni opozarjajo, da takšni posegi motijo spanec in posledično dragoceno regeneracijo kolesarjev, drugi poudarjajo, da so nepričakovane kontrole eden ključnih načinov za učinkovit boj proti dopingu.

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