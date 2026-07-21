Nov val poznih dopinških kontrol na predvečer kronometra! Tudi v ekipi Evenepoela in Seixasa.

Po dopinških kontrolah, ki sta jih v noči na nedeljo prestala Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard ter ki so zaradi časa izvedbe vzbudile val kritik, so inšpektorji Mednarodne agencije za testiranje (ITA) v ponedeljek zvečer nenapovedano obiskali še več ekip na Dirki po Franciji.

Po informacijah francoskega časnika Le Parisien naj bi se val kontrol začel že ob 20. uri pri ekipi Decathlon CMA CGM, za katero nastopa tudi Paul Seixas, veliki up francoskega kolesarstva, ki je v skupnem seštevku trenutno na visokem četrtem mestu. Ob 21. uri naj bi sledila Groupama-FDJ, uro pozneje pa še Team Picnic PostNL in Red Bull - BORA - hansgrohe, ekipa Remca Evenepoela, Floriana Lipowitza in slovenskega kolesarja Jana Tratnika.

ANKETA Ali podpirate nočno testiranje kolesarjev na Dirki po Franciji? Da, absolutno, le tako se da odkriti nepravilnosti. + 16,04 % 17 glasov

Ne, nadzorniki to lahko počnejo izven nočnega časa + 76,42 % 81 glasov

Da, a naj se to dogaja v vseh športih, ne samo v kolesarstvu + 7,55 % 8 glasov Oddanih 106 glasov

Informacijo je v torek zjutraj za nemško televizijo ZDF potrdil tudi vodja Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk.

"Včeraj zvečer so obiskali nekaj naših kolesarjev. Nekateri so že spali, vendar so morali opraviti testiranje," je pojasnil vodja ekipe Remca Evenepoela, ki v skupnem seštevku Toura zaseda drugo mesto za Tadejem Pogačarjem.

Priznal je, da pozne dopinške kontrole vplivajo na regeneracijo kolesarjev, vendar jih kljub temu podpira. Dodal je še, da pravila dovoljujejo tudi testiranja v nočnem času, po njegovem mnenju pa takšen nadzor prispeva k večji verodostojnosti športa. "Pravilnik dovoljuje, da se kontrole izvajajo tudi pozno ponoči. Tako zagotavljamo, da je naš šport čist in verodostojen, zato je to preprosto del kolesarstva," je dodal.

Mnenja o poznih in nočnih dopinških kontrolah so med kolesarji, ekipami in javnostjo močno deljena, o čemer smo na Sportalu že poročali. Medtem ko eni opozarjajo, da takšni posegi motijo spanec in posledično dragoceno regeneracijo kolesarjev, drugi poudarjajo, da so nepričakovane kontrole eden ključnih načinov za učinkovit boj proti dopingu.

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