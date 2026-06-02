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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
2. 6. 2026,
20.37

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Borut Rončević kandidati

Torek, 2. 6. 2026, 20.37

13 minut

Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević prepričal pristojni odbor DZ

Avtorji:
A. P. K., STA

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Borut Rončević | Na vprašanje, ali bodo otroci v šolah denimo izvedeli, da obstajajo tudi družine istospolnih partnerjev, je odgovoril, da to že vejo, saj "od povsod skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različna stališča". "Tudi v ideološko nevtralni šoli se je treba seznaniti z dejstvi, pomembno pa je, da se jih ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira," je pojasnil. | Foto Daniel Novakovič/STA

Na vprašanje, ali bodo otroci v šolah denimo izvedeli, da obstajajo tudi družine istospolnih partnerjev, je odgovoril, da to že vejo, saj "od povsod skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različna stališča". "Tudi v ideološko nevtralni šoli se je treba seznaniti z dejstvi, pomembno pa je, da se jih ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira," je pojasnil.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je s svojo predstavitvijo prepričal pristojni odbor DZ. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo devet članov odbora, pet jih je bilo proti. Največ časa so namenili razpravi o njegovem zavzemanju za ideološko nevtralno šolo. DZ bo o imenovanju ministrov 16. slovenske vlade, ki jo sestavlja predsednik SDS Janez Janša, odločal v četrtek.

Rončević, sicer profesor sociologije z novomeške fakultete za informacijske študije in znanstveni svetnik na javnem raziskovalnem zavodu Rudolfovo, ki ima v svoji poklicni karieri predvsem akademske izkušnje, se je pristojnemu odboru DZ predstavil že v ponedeljek, ker pa je za vsa vprašanja članov odbora zmanjkalo časa, so zaslišanje kandidata nadaljevali danes.

Ne aktivističnemu učenju in indoktrinaciji v šolah

Tudi danes se je več vprašanj nanašalo na kandidatovo zavzemanje za ideološko nevtralno izobraževanje, v zvezi s katerim je že v ponedeljkovi predstavitvi napovedal tudi pregled učnih načrtov. Pojasnil je, da bodo to naredili strokovnjaki. Na vprašanje, ali bodo otroci v šolah izvedeli, da obstajajo tudi družine istospolnih partnerjev, je odgovoril, da to že vejo, saj "od povsod skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različna stališča". "Tudi v ideološko nevtralni šoli se je treba seznaniti z dejstvi, pomembno pa je, da se jih ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira," je pojasnil.

Na več konkretnih vprašanj, denimo ali bi povečal število ur športa in ali se bo pri uvajanju novih predmetov iz predmetnika kaj odvzelo, je odgovoril, da ne prihaja s konkretnimi predlogi, saj bi bil lahko upravičeno izpostavljen kritiki, da ga mnenje stroke ne zanima. Poudaril je, da želi pri oblikovanju rešitev vključevati vse relevantne partnerje, tudi stroko in javnost.

Rončević zadnji od 15 ministrskih kandidatov, ki je dobil zeleno luč

Tako je tudi na vprašanje, ali se mu zdi ideja o brezplačnih vrtcih za vse otroke izvedljiva, odgovoril z "ne vem", saj da je treba najprej opraviti pregled stanja na resorjih. Pregled stanja bo po Rončevićevih besedah potreben tudi pred morebitnimi spremembami glede šolskih prevozov.

Rončević je še zadnji od 15 ministrskih kandidatov, ki je na ponedeljkovih in današnjih zaslišanjih pred pristojnimi odbori DZ dobil zeleno luč. Poslanci bodo o novi ministrski ekipi odločali na četrtkovi izredni seji DZ.

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