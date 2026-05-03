Norišnica v Milanu, Inter slavi 21. naslov italijanskega prvaka

Tri kroge pred koncem italijanskega prvenstva so nogometaši Interja z zmago proti Parmi na domačem San Siru potrdili naslov italijanskega prvaka. Interju je za naslov zadostovala že točka, saj je drugi Napoli v soboto zgolj remiziral s Comom, tretji Milan pa je v nedeljo pri Sassuolu izgubil z 0:2. Tudi Juventus v nedeljo ni mogel biti zadovoljen z izkupičkom, saj je doma zgolj remiziral z Verono, ki se bo po sezoni poslovila od prve italijanske lige. Inter lahko osvoji dvojno krono, v finalu pokala mu bo nasproti stal Lazio.

Inter je v vodstvo ob koncu prvega polčasa popeljal Marcus Thuram, v 80. minuti pa je končnih 2:0 postavil Henrikh Mkhitaryan.

Za Inter je to 21. italijanska lovorika, tretja v zadnjih šestih sezonah, a prva pod vodstvom trenerja Cristiana Chivuja. Za nekdanjega nogometaša Interja in italijanske reprezentance je to šele druga trenerska sezona na čelu članske ekipe. Lani je krajši čas vodil Parmo. Inter lahko osvoji italijansko dvojno krono, saj ga 13. maja čaka finale italijanskega pokala proti Laziu.

Cristiana Chivu je prišel do največjega uspeha v trenerski karieri.

Tretji AC Milan se je v nedeljo opekel pri Sassuolu, kjer je od 24. minute po rdečem kartonu Fikaya Tomorija igral z igralcem manj. Gostitelji so sicer povedli že v 9. minuti, zmago z 2:0 pa je v začetku drugega dela potrdil Armand Lauriente.

AC Milan je izgubil s Sassuolom.

Juventus je imel priložnost, da po točkah ujame tretji Milan, a je doma zgolj remiziral z Verono, ki se bo po sezoni poslovila od prve italijanske lige. Kieron Bowie je goste popeljal v vodstvo v 34. minuti, Dušan Vlahović pa je v drugem polčasu postavil končnih 1:1. Sandi Lovrić je za goste igral zadnjih 20 minut. Milan je pri 67 točkah, Juve pri 65, peti Como pa je po remiju z drugim Napolijem pri 62.

Udinese je pred domačimi gledalci z goloma Nizozemca Kingsleyja Ehizibueja in Danca Thomasa Kristensena premagal Torino z 2:0, na obračunu v Bergamu med Atalanto in Genoo pa ni bilo golov, tako kot na tekmi v Comu.

