Italijanska vlada: Nemogoče je določiti datum za nadaljevanje serie A

Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je opozoril, da je nemogoče določiti datum za nadaljevanje nogometnega prvenstva serie A, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Medtem ko se sredi maja obeta nadaljevanje nemške bundeslige, je Spadafora dejal, da je Italija še vedno preveč prizadeta zaradi novega koronavirusa za takšno odločitev. Medtem je belgijska premierka Sophie Wilmes danes napovedala, da v Belgiji do vključno 31. julija podaljšujejo prepoved vseh amaterskih in profesionalnih športnih tekmovanj.

"Vsi upamo, da se bo prvenstvo nadaljevalo, a danes ne moremo reči, kdaj bo to," je dejal Spadafora med zasedanjem italijanskega parlamenta. Minister za šport je dodal, da morajo vsaj še dva tedna opazovati krivuljo okužb, preden bodo sledila nova rahljanja ukrepov. V Italiji je športni minister pod pritiskom nogometnih klubov ta teden dovolil treninge pod določenimi omejitvami, in sicer še pred iztekom prvotne prepovedi za športne dejavnosti 18. maja. Takrat bodo odločili, ali se lahko nogometaši in predstavniki drugih ekipnih športov vrnejo tudi k skupinskim treningom.

V četrtek se bo Italijanska nogometna zveza FIGC sestala s strokovno skupino, s katero bo določala smernice za skupinske treninge. Kot Italijan si Spadafora želi ponoven zagon nogometa, a hkrati ne razume pritiskov za tako hiter začetek serie A v luči težav, ki jih je covid-19 v državi povzročil. Evropska nogometna zveza Uefa je sicer nacionalnim nogometnim zvezam naložila, da do 25. maja sporočijo končno odločitev o morebitnem zagonu državnih prvenstev.

Za zdaj so se nadaljevanju prvenstev odpovedali v Franciji in na Nizozemskem.

V Belgiji brez športa vsaj do konca julija

Pestro je bilo danes tudi v Belgiji, kjer je tamkajšnja premierka Sophie Wilmes napovedala, da v državi do vključno 31. julija podaljšujejo prepoved vseh amaterskih in profesionalnih športnih tekmovanj. Ta odločitev, ki so jo sprejeli po priporočilih sveta za javno zdravje, pomeni, da se prekinjena sezona 2019/20 belgijskega prvoligaškega nogometnega prvenstva ne bo mogla nadaljevati.

V državi z 11,5 milijona prebivalci, v kateri je za covidom-19 umrlo več kot 8.300 ljudi, so prve ukrepe proti novemu koronavirusu omilili že v drugi polovici aprila. V ponedeljek pa so se odprla podjetja, ki poslujejo z drugimi podjetji, in trgovine z blagom. V večji meri je začel obratovati javni potniški promet.

A rahljanje ukrepov ne zadeva športnih tekmovanj. Belgijska nogometna zveza bo tako prisiljena po zgledu nizozemske in francoske končati prvoligaško prvenstvo. Na Nizozemskem so prvenstvo končali ne da bi razglasili prvaka, v Franciji pa je naslov pripadel PSG. Skupščina belgijske Pro League bo 15. maja, na kateri pa bodo lahko le formalno potrdili konec lige in določili pogoje, ki jih bo konec prvenstva prinesel klubom.

Rahljanje ukrepov ne zadeva športnih tekmovanj. Foto: Mario Horvat/Sportida

Že dlje časa razmišljajo o predčasnem koncu

Sporočili so, da podpirajo odločitev belgijskega sveta za javno zdravje, že dlje časa pa razmišljajo o predčasnem koncu tekmovanja v državi. Belgijska zgodba o tem, ali naj tekmovanje odpovedo ali ne, se je začela 2. aprila. Takrat so v izvršnem odboru prvič omenili možnost predčasnega konca, pozneje pa so odločitev zaradi grožnje predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina s sankcijami prestavili najprej na 21., potem na 25. april in na 4. maj.

Belgijski nogomet si je med koronakrizo nakopal kar precejšnjo jezo Uefe, ki je sprva vodstvom lig in zvezam, ki bi utegnile predčasno zaključiti sezono, zagrozila s prepovedjo nastopanja v evropskih klubskih tekmovanjih. Kasneje pa so iz Uefe sporočili, da se lahko krovne nogometne zveze ali lige v evropskih državah same odločijo, ali bodo nadaljevale s prvenstvi ali pa jih bodo predčasno končale in Uefi ob upoštevanju lestvic sporočile imena klubov, ki bodo v sezoni 2020/21 tekmovali v Evropi.

Naslov belgijskega prvaka bi osvojil Brugge. Foto: Reuters

Do konca ostalo še 11 krogov

Naslov belgijskega prvaka bi osvojil Brugge, ki ima po 29 krogih 15 točk prednosti pred Gentom. Do konca je ostalo še 11 krogov. Sledijo Chraleroi, Antwerpen in Standard Liege. Cercle Brugge Dina Hotića, nekdanjega nogometaša Maribora in mlajših slovenskih reprezentančnih selekcij, zdaj pa reprezentanta BiH, je 14. med 16 ekipami. Belgijska vlada je sicer vse do 31. avgusta prepovedala vsa množična zborovanja.

V nasprotju z belgijsko premierko je nemška kanclerka Angela Merkel v sredo prižgala zeleno luč bundesligi, da nadaljuje sezono od sredine maja za zaprtimi vrati stadionov.

