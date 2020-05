Navijači izbrali Keka za najboljšega trenerja HNK Rijeka v preteklem desetletju

Slovenski nogometni strokovnjak Matjaž Kek je najboljši trener HNK Rijeka med letoma 2010 in 2020, so ocenili privrženci tega hrvaškega kluba. Ankete se je udeležilo 2240 navijačev Rijeke, 90,2 odstotka pa je glasovalo za Keka, so objavili na spletni strani hrvaškega prvoligaša. Poudarili so, da izbira Keka, nikakor ne preseneča.