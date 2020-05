V Južni Koreji odsvetujejo pogovarjanje med nogometno tekmo

Po Belorusiji, Turkmenistanu in Tajvanu bo v petek zaživelo tudi nogometno dogajanje v Južni Koreji. Po dvomesečnem premoru zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa bosta uvodno tekmo igrala zadnji državni prvak Jeonbuk Motors in pokalni prvak Suwon Bluewings, za obe ekipi pa bodo veljala posebna nogometna pravila.

Vse nadaljnje tekme južnokorejskega prvenstva bodo minile za zaprtimi vrati in brez prisotnosti gledalcev, na njih pa bodo veljala izjemno stroga varnostna in higienska pravila.

Narava nogometne igre resda ne more preprečiti telesnih stikov s svojimi in nasprotnimi igralci, po novem kodeksu obnašanja pa strelec gola ne bo deležen objema ali stiska rok svojih soigralcev, priporočljiv je le priklon.

Na južnokorejskih nogometnih zelenicah so celo odsvetovali pogovor med soigralci in trenerjem, a so številni nogometaši - med njimi tudi kapetan moštva Incheon United Kim Do-hyeok - dejali, da je to enostavno nemogoče.

Vsem akterjem tekme, od igralskega do trenerskega osebja, bodo pred vstopom na nogometni objekt izmerili temperaturo, v primeru odkritja nove okužbe pa v dvotedensko karanteno ne bo odšel le oboleli igralec, temveč tudi vsi tisti, ki so bili v stiku z njim.

V Južni Koreji je poleg nogometnega zaživelo tudi dogajanje v baseballu, njihove ligaške tekme bodo v pomanjkanju športnih dogodkov celo prenašale nekatere najbolj znane ameriške televizijske hiše.

Prihodnji teden bo zaživela tudi liga v golfu. V tem športu so predvsem južnokorejske tekmovalke izjemno kakovostne, kar osem južnokorejskih igralk je med "top 20" golfistkami na svetu, prvo mesto pa je v rokah 24-letne Ko Jin-young.

V več kot 51-milijonski Južni Koreji je novi koronavirus doslej zahteval nekaj več kot 250 življenj, skupaj pa so potrdili 10.806 primerov okužbe.