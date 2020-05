Trenirati bodo začeli tudi v ameriški nogometni ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podobno kot v nekaterih drugih ligah se bodo danes ob upoštevanju zdravstvenih in varnostnih protokolov na individualne treninge vrnili tudi v ameriški ligi MLS, poroča uradna stran lige. Prvi trije klubi pri tem so Atlanta United, Sporting Kansas City in Inter Miami, katerega solastnik je tudi nekdanji angleški reprezentant David Beckham.