Škotski nogomet vse bliže potrebi po pomoči vlade

Škotski nogomet bo moral poiskati pomoč pri vladi, če navijači še nekaj časa ne bodo smeli na tekme, je dejal šef škotske lige Neil Doncaster. Nogomet na Škotskem je zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjen do 10. junija.

Doncaster opozarja, da je škotski nogomet precej odvisen od prihodkov od vstopnic. Sodeč po poročilu Evropske nogometne zveze o licenciranju, 12-članska elitna škotska liga dobi kar 43 odstotkov prihodkov z vstopnicami, kar je daleč največ med najboljšimi 20 ligami v Evropi.

Vlada je sicer prejšnji teden že pomagala klubom ragbijske lige s posojilom približno 15 milijonov evrov. "Dlje časa, ko ne bomo mogli igrati nogometa na Škotskem, bolj bo potrebna zajetna vladna finančna podpora," je dejal Doncaster.

Vse lige na Škotskem, razen prve, so sicer predčasno končali, vse bolj pa kaže, da bo tak scenarij obveljal tudi za elitno ligo.

Sodeč po nekaterih poročilih, bodo zaradi teh težav s pandemijo predlagali spremembe za prihodnjo sezono, in sicer bi prvo in drugo ligo povečali na 14 klubov, tretjo in četrto pa bi združili v eno 16-člansko.