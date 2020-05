Juventus spet na treningu, Ronaldo še v karanteni

"Po dnevu, namenjenem testiranjem in pregledom, so nekateri igralci začeli posamično vaditi v Continassi, kjer so uradno začeli pot vrnitve k tekmovalni pripravljenosti," so zapisali pri Juventusu.

Ronaldo, ki se je v ponedeljek vrnil v Italijo, je bil dva meseca na domači Madeiri in je v karanteni, kjer čaka na rezultate testov. Nazadnje je igral 8. marca pred praznimi tribunami proti Interju Samirja Handanovića.

Foto: Getty Images

Na skupne treninge bo treba počakati do 18. maja

Italijansko notranje ministrstvo je dovolilo vrnitev igralcev na treninge dva tedna pred prvotnimi načrti, kar je obudilo rahlo upanje, da bi lahko rešili sezono 2019/20.

Ob Juventusu so se v torek na treninge vrnili tudi Atalanta Josipa Iličića, Bologna in Udinese, Sassuolo in Lecce Žana Majerja sta to naredila že v ponedeljek.

Športni minister Vincenzo Spadafora je opozoril, da morajo na treninge po skupinah počakati do 18. maja. Ali bodo v Italiji nadaljevali sezono, morajo tako kot druge članice Evropski nogometni zvezi sporočiti do 25. maja.