Cristiano Ronaldo bo moral v 14-dnevno karanteno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo se je vrnil v Italijo in bo moral prihodnjih štirinajst dni preživeti v samoizolaciji. Podobno velja še za nekatere njegove soigralce pri Juventusu, ki so v času prekinitve športnih tekmovanj odšli v svoje domovine.

Ronaldo je na rodno Madeiro odpotoval kmalu po prekinitvi italijanskega nogometnega prvenstva. Zadnjo tekmo je igral pred praznimi tribunami 8. marca proti Interju (2:0).

Juventus, ki je imel v svojih vrstah tri igralce, okužene z novim koronavirusom, je poklical nazaj še devet drugih nogometašev, saj so od ponedeljka mogoči treningi tudi v Italiji. Tam je zaradi covid-19 umrlo več kot 29 tisoč ljudi.

Za zdaj na Apeninskem polotoku ni znano, kdaj se bo nadaljevalo tamkajšnje prvenstvo, Juventus, ki ima na vrhu razpredelnice točko prednosti pred Laziem, pa je že začel testirati svoje nogometaše.

Prvi so se pred zdravniki zglasili Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci in Aaron Ramsey, v Torinu pa po Ronaldu pričakujejo še Matthijsa de Ligta in Blaisa Matuidija, ki sta odšla v Francijo, ter Gonzala Higuaina, ki je pri bolni mami v Argentini.