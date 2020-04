Tako med izolacijo trenira Cristiano Ronaldo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot večina sveta tudi slavni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo zadnje tedne z družino preživlja med štirimi stenami. A nogometni zvezdnik se, kljub temu da se je svet športa skoraj ustavil, trudi ostati v dobri kondiciji. Tako v domači telovadnici redno trenira, včasih se mu pri vadbi pridruži tudi njegova srčna izbranka Georgina Rodríguez. Pa tudi njegovi otroci.

In videti je, da Ronalda, ki je oče dvema deklicama in dvema dečkoma, prisotnost otrok med vadbo prav nič ne moti. Ravno nasprotno, z veseljem jih vključi v trening in katerega od njih uporabi tudi kot utež. Kar je malčkom nadvse všeč, saj se medtem navdušeno krohotajo.

Utrinke z družinskih treningov, ki ji tu in tam objavi na svojem profilu na Instagramu, si lahko ogledate v videu zgoraj.

Preberite tudi: