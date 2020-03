Je Ronaldo kupil enega najdražjih novih avtov?

Cristiano Ronaldo je strasten ljubitelj dragih avtov, med njegovimi najljubšimi pa so pregrešno dragi bugattiji. Ko so Francozi lani predstavili edinstven model la voiture noire s ceno 16,7 milijona evrov, se je govorilo, da ga je kupil ravno Ronaldo. Pri Bugattiju so to zanikali, a očitno je nogometni zvezdnik zdaj le dobil novega superšportnika - enega izmed desetih modelov centodieci. Vsak stane vsaj devet milijonov evrov.

Še danes se ne ve, kdo je kupil Bugattijev model la voiture noire, a očitno je Ronaldo že pozabil na enega najbolj ekskluzivnih avtov na svetu. Spet gre le za govorice, a eden najboljših nogometašev v zgodovini je očitno našel zadoščenje z nakupom novega superšportnika centodieci.

Ronaldo eden izmed desetih

Centodieci vsekakor ni tako ekskluziven in drag kot la voiture noire, a še vedno gre za enega bolj zaželenih modelov znamke. Z njim so se posvetili še enemu legendarnemu modelu EB110, ki so ga proizvajali v Italiji v devetdesetih letih. Seveda gre tudi tokrat za omejeno serijo, izdelali so le deset avtov. Ronaldo že ima v lasti dva bugattija, eden je chiron in drugi veyron.

Foto: Instagram / Cristiano Ronaldo Vsako leto bodo izdelali dva avtomobila

Pri Bugattiju bodo izdelali vsega deset modelov centodieci. Prav vse so kljub začetni ceni devet milijonov evrov že prodali. Čeprav so prodani, pa bodo nekateri kupci morali na svoj primerek počakati kar nekaj časa. Vsako leto bodo namreč izdelali samo dva avtomobila, zadnja kupca bosta morala na svoj pregrešno drag avto čakati kar pet let.

Ronaldo je po pisanju thesupercarblog.com eden izmed desetih srečnih kupcev, ki so zaradi svoje prepoznavnosti imeli možnost nakupa. Francozi govoric niso hoteli komentirati.

Ali je to res, bomo izvedeli čez nekaj let, saj bosta prva kupca svoj model centodieci dobila šele leta 2021. Zadnja dva kupca bosta svoj noro drag avtomobil prejela leta 2025.